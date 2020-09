Hamilton v kvalifikaci překonal Bottase, v Toskánsku odstartuje z pole position

Mugello Do nedělní Velké ceny Toskánska formule 1 odstartuje z pole position šestinásobný mistr světa Lewis Hamilton z Mercedesu. Vedoucího jezdce průběžného pořadí v první řadě doplní týmový kolega Valtteri Bottas. Třetí místo v kvalifikaci obsadil Max Verstappen z Red Bullu.

Hamilton si pro 95. pole position v kariéře dojel časem 1:15,144 a jako první dokázal v Mugellu, kde se šampionát formule 1 představil úplně poprvé, Bottase porazit. Finský pilot totiž ovládl všechny tři tréninky, ale dnes za obhájcem titulu zaostal o 59 tisícin sekundy.

„Tenhle okruh je fantastický. Do zatáček šest až devět jedete v rychlosti kolem 300 kilometrů za hodinu a přetížení je neuvěřitelné,“ uvedl Hamilton. „Jak je náročný, ukázalo, že Valtteri byl lepší než já nejen v pátek, ale ještě dnes dopoledne,“ přidal.

„Hodně jsme s mechaniky zapracovali na nastavení a také na nájezdech do zatáček, takže se mi nakonec podařilo zajet kolo, jaké jsem potřeboval,“ uvedl Hamilton, kterému ale hodně pomohla i chyba Estebana Ocona z Renaultu, po níž byly vyvěšeny žluté vlajky a Bottas při posledním pokusu musel zpomalit.

Kvalifikace na Velkou cenu Toskánska, závod mistrovství světa formule 1 v Mugellu: 1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:15,144, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -0,059, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,365, 4. Albon (Thaj./Red Bull) -0,810, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -1,126, 6. Pérez (Mex./Racing Point) -1,167, 7. Stroll (Kan./Racing Point) -1,212, 8. Ricciardo (Austr./Renault) -1,399, 9. Sainz (Šp./McLaren) -2,726, 10. Ocon (Fr./Renault) bez času.

Pozn.: Pérez na startu přijde o jednu pozici po trestu za zavinění nehody v pátečním druhém tréninku.

„Určitě mi to ublížilo, protože jsem byl rozjetý a vypadalo to na dobrý výsledek,“ prohlásil finský pilot. „Je to zklamání, protože od začátku jsem tady jezdil rychle. Ale do první zatáčky bude zítra dlouhá cesta a mohl by mi tam pomoci i protivítr,“ dodal Bottas.



Jezdci Mercedesu mají při prvním ročníku Velké ceny Toskánska co napravovat. Hamiltona před týdnem v Monze připravila o jasné vítězství nepovolená zastávka v boxech, zatímco Bottas po špatném startu z druhého místa dojel až na páté pozici.

Velká cena Itálie nevyšla ani Verstappenovi, který kvůli technickým problémům odstoupil. Do nedělního závodu v Toskánsku odstartuje ze třetího místa, na kterém pilot stáje Red Bull dojel se ztrátou téměř čtyř desetin sekundy na Hamiltona. „Nečekal jsem, že bychom tady bojovali o pole position. Z Monzy jsme se poučili a tady to vypadá nadějně,“ uvedl.

Čtvrté místo v kvalifikaci obsadil jeho týmový kolega Alexander Albon a na trápení Ferrari, které na domácím testovacím okruhu v Mugellu slaví jubilejní 1000. závod, dal pátým místem alespoň na chvíli zapomenout Charles Leclerc. Druhý jezdec italské stáje a čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel byl až čtrnáctý.

„Páté místo překonalo naše očekávání. Máme šanci, ale jak jsme viděli v pátek, tak v závodním režimu tady bylo hodně rychlejších aut,“ řekl Leclerc. „To, že jedeme doma, nám pomohlo v prvním tréninku, ale všichni tady jsou piloti formule 1, takže se rychle přizpůsobili,“ dodal.

Šestnáctý dojel nečekaný vítěz předchozího závodu v Monze Pierre Gasly. Pilot Alpha Tauri, který jako jediný spolu s Verstappenem dokázal v dosavadních osmi závodech sezony narušit nadvládu mistrovského Mercedesu, v kvalifikaci vypadl už v první části.

Nedělní závod budou od 15:10 stejně jako při trénincích a kvalifikaci poprvé v koronavirem ovlivněné sezoně sledovat v omezeném počtu diváci. Hamilton bude útočit na 90. vítězství v kariéře, kterým by se dotáhl na rozdíl jediného triumfu od rekordu slavného Michaela Schumachera.