Hamilton vyhrál kvalifikaci v Německu. Ferrari naprosto selhalo, Vettel odstartuje poslední

Hockenheim Do nedělní Velké ceny Německa formule 1 odstartuje z prvního místa obhájce titulu a vedoucí jezdec šampionátu Lewis Hamilton z Mercedesu. Propadákem naopak skončila dnešní kvalifikace pro vicemistra světa Sebastiana Vettela z Ferrari, který do domácího závodu vyrazí z poslední příčky.

Kvalifikace na Velkou cenu Německa, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Hockenheimu: 1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:11,767, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,346, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -0,362, 4. Gasly (Fr./Red Bull) 0,413, 5. Räikkönen (Fin./Alfa Romeo) -0,771, 6. Grosjean (Fr./Haas) -1,084, 7. Sainz (Šp./McLaren) -1,130, 8. Pérez (Mex./Racing Point) -1,298, 9. Hülkenberg (Něm./Renault) -1,359, 10. Leclerc (Mon./Ferrari) bez času.

Hamilton si pro čtvrtou pole position v sezoně dojel časem 1:11,767 a druhého Maxe Verstappena z Red Bullu i třetího Valtteriho Bottase z Mercedesu porazil o čtyři desetiny. Pětinásobný mistr světa je tak v nejlepší pozici zaútočit na pátý triumf ve Velké ceně Německa.

Ferrari ovládlo všechny tři tréninky a věřilo, že se konečně na rivala z Mercedesu dotáhlo. Jenže v kvalifikaci oba jezdce italské stáje zradila technika. Čtyřnásobný mistr světa Vettel kvůli tomu skončil už v první části a na startu bude poslední, zatímco Charles Leclerc v závěrečné části ani nevyjel na trať a vyrazí z desáté pozice.

Pro Vettela je to druhý nepovedený domácí závod za sebou. Před rokem přijel do Hockenheimu jako lídr šampionátu a po startu z pole position si jel pro vítězství. Jenže v závěru na mokré trati havaroval, závod vyhrál Hamilton a ujal se vedení v průběžném pořadí, které udržel až do konce sezony.

„Nevím, co se stalo. Rozbilo se něco v turbu,“ řekl v rozhovoru pro BBC Vettel, kterému po deseti závodech patří v průběžném pořadí čtvrté místo se ztrátou 100 bodů na vedoucího Hamiltona. „Přitom to vypadalo dobře. Udělali jsme pár změn a auto bylo skvělé. Asi nám to nebylo souzeno, přišli jsme o velkou šanci,“ dodal.