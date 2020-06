Hamilton zkritizoval Ecclestoneovy výroky k rasismu: Teď mi dává smysl, že se o ničem nemluvilo

Londýn Šestinásobný mistr světa Lewis Hamilton se opřel do bývalého šéfa formule 1 Bernieho Ecclestonea kvůli jeho výrokům o rasismu. Devětaosmdesátiletý Brit v rozhovoru pro CNN mimo jiné uvedl, že černoši jsou často větší rasisté než běloši. Hamilton označil jeho prohlášení za ignorantská a bez znalosti věci. Vedení F1 se od Ecclestoneových slov distancovalo.

Hamilton se po smrti Afroameričana George Floyda při policejním zákroku výrazně angažuje v protestech proti rasismu. Má být i členem nové pracovní skupiny pro rozmanitost a rovnoprávnost, kterou se rozhodlo založit vedení F1.

Podle Ecclestonea taková komise nebude mít pro seriál žádný význam. „Nemyslím, že by to formuli 1 přineslo něco dobrého nebo špatného,“ uvedl někdejší dlouholetý promotér F1. „Dříve se o to nikdo nestaral. Myslím, že je to důležitá věc, ale dlouho nikdo nic nedělal. Proč někdo něco neudělal před dvěma nebo třemi roky? Mají moc práce s vyhráváním závodů, hledáním sponzorů a tak,“ prohlásil Ecclestone.

Hamilton se v minulosti stal ve formuli 1 terčem rasistických urážek. V roce 2008 prvního jezdce tmavé pleti v seriálu uráželi španělští fanoušci, kterým se nelíbilo, že připravil Fernanda Alonsa o pozici jedničky v McLarenu.

Ecclestone prý o incidentu mluvil s Hamiltonovým otcem Anthonym. „Všechno bylo v pohodě,“ tvrdí. Se závodníkem záležitost neprobíral. „Překvapuje mě, že ho to znepokojuje. Netěší mě, že to bere vážně. Myslím, že to tak nikdy nebylo. Podle mě ho to nijak nepoznamenalo,“ uvedl Ecclestone. V rozhovoru také označil za hloupost stržení sochy Edwarda Colstona, jenž v 17. století zbohatl na obchodu s otroky, v Bristolu.



„Teď mi dává naprostý smysl, že se o ničem nemluvilo a nic se neudělalo pro to, aby se náš sport stal rozmanitějším nebo se řešily rasistické urážky, kterým jsem během kariéry čelil,“ uvedl Hamilton na instagramu. „Když někdo, kdo po celá desetiletí řídí ten sport, takhle hluboce nechápe problémy, se kterými se my, černoši, každý den setkáváme, jak můžeme očekávat, že jim budou rozumět všichni, co pracují pod ním. Nahoře to začíná,“ napsal pětatřicetiletý jezdec, který se zapojil do demonstrací hnutí Black Lives Matter v Londýně.

Ve svých aktivitách hodlá pokračovat. „Budu nadále využívat svůj hlas k tomu, abych zastupoval ty, kteří ho nemají, a mluvil za ty, kteří tu příležitost v našem sportu nedostali, aby ji měli,“ uvedl Hamilton.

Vedení F1 dalo najevo, že s Ecclestoneovými výroky nesouhlasí a že už nemá v seriálu žádné slovo. „Naši organizaci opustil v roce 2017 a jeho titul emeritního předsedy vypršel letos v lednu,“ uvedlo v prohlášení.