Hirt po osmnácté etapě Tour: Změnil jsem taktiku. Ale měl jsem být hned v tom prvním úniku

La Roche-sur-Foron (Od našeho zvláštního zpravodaje) Projel cílem osmnácté etapy na 24. místě ve druhé skupině společně s Adamem Yatesem, Rigobertem Uranem i Alejandrem Valverdem, tedy s muži z první desítky celkové klasifikace. V podání Jana Hirta šlo o jeho druhé nejlepší etapové umístění při premiérovém startu na Tour. V cíli však cyklista stáje CCC především litoval, že se mu opět nepodařilo dostat do úniku dne.

Soudě dle 24. místa v cíli se vám dnes nejelo špatně.

Jelo se mi celkem dobře, akorát jsem tentokrát trochu změnil taktiku. V předchozích dvou etapách jsem první hodinu a půl pořád zkoušel nastupovat do úniku, ale nikdy jsem se do něj nakonec nedostal a po té hodině a půl jsem měl vždycky nohy v takovém stavu, že jsem s nima pak nemohl pořádně točit a musel jsem bojoval, abych se dostal do cíle.

Proto jste se tentokrát nesnažil probít do početného úniku, který se záhy po startu rodil?

Jo, řekl jsem si, že to dělat nebudu, protože na 15. kilometru je sprinterská prémie, kvůli které se do toho úniku poženou sprinteři. Chtěl jsem si to pohlídat jinak a zkusit odjet dopředu až potom v dlouhém prvním kopci (prémie 1. kategorie Cormet de Roseland). Jenže, bohužel, ukázalo se, že dnes ten rozhodující únik odjel už s prvním nástupem.

Tak jste se za uprchlíky pokusil sám vydat.

V tom kopci jsem to zkusil, ale nešlo to. V pelotonu se mi pak jelo dobře, ale z toho už žádný pořádný výsledek být nemohl. Měl jsem být v tom prvním úniku. Dneska byly mé nohy v porovnání s předchozími dny dobré.

Z úniku později vydrželi před favority celkového pořadí pouze Michal Kwiatkowski a Richard Carapaz, takže se dá usuzovat, že i rychlost hlavního pole byla velmi solidní?

Začalo se dost zrychlovat hlavně na tom předposledním, hodně prudkém kopci (prémie mimořádné kategorie Plateau de Glieres).

Po průjezdu touto prémií jste poprvé zažil i prašné a nezpevněné cesty náhorní plošiny Plateau de Glieres. Jak se vám takový podklad zamlouval?

Byl jsem ve skupině s Valverdem, Guillaume Martinem a Chavesem, ale pak mi tam vjelo auto a já vylítnul do škarpy a udělala se přede mnou díra. Pak jsem jel chvíli s Chavesem, ale toho ode mě dovezlo dopředu jeho týmové auto, když se držel za bidon. Tak jsem pokračoval sám a potom s Uranem a s ním jsme se zase vrátili dopředu do Valverdeho skupiny. (Se kterou později naopak ztratil kontakt právě Chaves...).

V netradičním dojezdu osmnácté etapy se radoval Michal Kwiatkowski.

V pátek je na programu víceméně poslední „klasická“ etapa, už mimo Alpy, ve zvlněném terénu. S jakými plány do ní váš tým půjde?

Zítra to bude jednoznačně terén na Van Avermaeta s Trentinem, pokusíme se tedy jet na ně.

Takže můžete opět tahat tempo celého pelotonu jako minulou sobotu do Lyonu?

Nevím, něco vymyslíme. Ale určitě budu dělat pomocné práce.