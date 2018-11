Historický úspěch. Kráska Spilková si jako první Češka zajistila účast na prestižním golfovém okruhu

PINEHURST Sotva její míček zmizel v jamce číslo 18, blaženě se usmála. Je konec, právě se stala první Češkou, která získala kartu na LPGA Tour, nejprestižnějším okruhu v ženském golfu. Zamířila za caddym Martinem Konečným a objala ho. V mysli se Kláře Spilkové mísilo dojetí, radost i úleva. „Spadl mi ze srdce obrovský balvan.“

Dlouhé tři týdny se bila o vytoužený postup. Nejprve na Floridě, pak v Severní Karolíně.



Zahrála stovky ran, nachodila desítky kilometrů, přečetla nespočet textovek a provolala s rodinou a nejbližšími hodiny.

Vyrovnávala se s tlakem a očekáváními. Po večerech si občas pobrečela. Ale zvládla to. Když na hřišti Pinehurst trefila i poslední putt, Klára Spilková získala definitivní jistotu, že se na rok stává členkou LPGA.

Klára Spilková

Kvalifikaci dokonce dlouho vedla, nakonec skončila čtvrtá a suverénně se vešla mezi 48 odměněných golfistek.



Co pro vás zisk karty na LPGA znamená?

Je to můj splněný sen, přála jsem si hrát v Americe od svých dvanácti let. Vlastně se mi pořád plní sny, to je na tom strašně hezké. Jsem dítě štěstěny, ale doufám, že úspěchům jdu i naproti. Pocity jsou fajn, užívám si to. Na druhou stranu pro mě byla kvalifikace hodně emotivní. Na hřišti jsem se cítila dobře, hrálo se mi hezky, ale večery byly náročné. Pořád jsem přemýšlela, co může být a bude.

Přepadávala vás panika?

Občas jsem to měla, když mi lidi psali, že celou kvalifikaci vyhraju, byť už jsem nevedla. Psali mi, že to ještě dám na vítězství. Já jsem ráda, že jsem se držela toho, co jsem si slíbila. Slíbila jsem si, že není důležité vyhrát, ale hlavně postoupit. Nakonec jsem se dokázala od těch zpráv oddělit. Jsem citlivý člověk, takže to pro mě bylo složité, někdy jsem ten tlak hodně cítila.

Co vám problesklo hlavou, když jste objala caddyho Martina Konečného?

Oba jsme věděli, jak to je. Spadl mi obrovský balvan ze srdce, snila jsem o té osmnáctce a posledním puttu celý týden. Cítila jsem zadostiučinění, úlevu, radost. Zase jsem si potvrdila, že jdu správnou cestou - dám si záměr a pak se snažím uvolnit a dosáhnout svého cíle. Vím, že v golfu to bude vždy nahoru dolů, ale důležité je mít zdravý přístup k věci.

Před závěrečnou fází kvalifikace, dvěma čtyřkolovými turnaji v Pinehurst, jste se vyfotila na hřišti s českou vlajkou. Kvůli výročí republiky?

Ne, s tím to původně vůbec nesouviselo, ale nakonec vše pěkně zapasovalo k oslavě stého výročí. Všichni pak měli na sociálních sítích fotky s vlajkami a já se usmívala, že už tam jednu čerstvou mám. Fotím se s vlajkou po celém světě, tak jednou za rok.

Jste na Česko hrdá, vlajku máte i na driveru.

Jo, přesně tak.

S čím půjdete do nové sezony? Pokusíte se obhájit kartu na LPGA, nebo na sebe nechcete klást nároky, které by vás svazovaly?

Víte, já už jsem se naučila, že dávat si za cíl něco obhájit je kontraproduktivní. Nepůjdu to sezony, kterou začnu po delším odpočinku až v únoru, s tím, že musím odehrát všechny turnaje LPGA a za každou cenu udržet kartu. Občas si chci zahrát na LET (evropské tůře - pozn. red), taky se budu snažit dovolit si nějaké volno. Nechci se sedřít jako blázen. Dám na aktuální pocit, letenky se dají přehodit vždycky.