Hlavně nejít do třetího setu, říkala si Kvitová a pak udolala nepříjemnou Španělku

Melbourne Silný vítr se nezbedně proháněl Melbourne Parkem, unášel prázdné kelímky, ohýbal větve stromů. A hlavně zlobil dámy a pány s raketami. „Ke všemu se točil, takže jsem po střídání stran vždycky zjišťovala, odkud zrovna fouká,“ líčila Petra Kvitová po utkání se Španělkou Paulou Badosaovou, kterou udolala 7:5, 7:5.

Chybělo maličko a její obtížná šichta v Laver Areně se nemile protáhla. „Hlavně nejít do třetího setu!“ přála si po devadesáti minutách boje s vlastní nervozitou, zaťatou protivnicí a povětrnostními podmínkami.

Už v první sadě se jí povedlo povstat ze skóre 2:4 a 15-40 při soupeřčině podání. A ještě působivější obrat předvedla v úplném závěru partie. I když ono se vlastně nevědělo, že se blíží konec.

Po dvou pokažených forhendech vyrobila Češka dvojchybu, čímž až příliš šlechetně věnovala Španělce tři setboly. 4:5, 0-40.

„Vichr si s míčky dělal, co se mu zamanulo. Často jsem je neměla na raketě, jak jsem chtěla. Dobré údery kolikrát letěly do autu, ty špatné spadly před lajnu.“

V australské divočině se nechtěla zdržovat déle, než bylo nutné. A tak potřebovala zabrat.

„Pojď. Další balon!“ opakovala si a svou myslí vždy mířila jen a pouze na následující výměnu.

Když si měla na některé momenty vzpomenout při rozhovoru s reportéry, docela tápala.

„Průběžně je mažu z paměti. Házím je za hlavu a dívám se jenom dopředu, což je asi správně.“

Taky proto z kritické situace unikla s magickou šikovností Davida Copperfielda. Z posledních patnácti bodů získala třináct.



Jeden okamžik si však vybavila jasně a přesně. Vyrazila na síť a rivalčin prohoz svištěl podél čáry. Rozhodčí zahlásil aut. Badosaová si vyžádala přezkoumání jestřábím okem.

V obecenstvu to zahučelo, když se ukázalo, že snad jen centimetr dělil Španělku od vítězství ve druhém setu. Tvář jí zaplavilo zklamání, zatímco Kvitové se zjevně ulevilo.

„Měla jsem štěstí. Ale zasloužila jsem si ho tím, že jsem zariskovala, šla dopředu a dostala ji pod tlak, takže mě musela zkusit prohodit.“

Devětadvacetiletá slečna z Fulneku srovnala na 5:5 díky pádné trojkombinaci dvou forhendových „winnerů“ a esa.

„Všimla jsem si, že ji to trošku sebralo,“ všimla si na sokyni narozené na Manhattanu. „Pak už jsem si jenom říkala, že to nesmím pustit. Že musím jít do každého míče a být pečlivá, což se mi naštěstí povedlo.“

O chvilku později bylo vyřízeno.

„Oddechla jsem si fakt hodně. Nestává se mi často, že takhle otáčím skóre. Na turnajích pro mě bývá důležité, když si tak těžkým zápasem projdu.“

Její cesta spletitým pavoukem Australian Open tak může pokračovat.