Hodný kluk ze sousedství a přísný pražský policista. Ducár jde stejně jako Slavia dobýt Británii, pěstmi

PRAHA Dnes večer po 21. hodině vstoupí do ringu v londýnském Wembley český bijec Vasil Ducár. Jeho soupeřem v souboji o volný pás WBA Continental bud domácí Chris Billam-Smith.

Poslední nutný akt proběhl bez problémů. Ducár v pátek odpoledne navážil rovných 90 kilogramů, tj. 900 gramů pod limit křížové váhy, následně se vydal celkově hned na čtyři večeře se svým trenérem Michalem Vančurou.

Hlad bude mít jistě i dnes večer. Po mase s jmenovkou Chris Billam-Smith (11-1, 10 KO). Oba vrstevníci zažijí zápas paradoxů. V obou zemích jsou bráni za favorita, tedy alespoň mezi experty a fanoušky, bookmakeři mají tradičně jasno – domácí musí vyhrát.

Ale také ti čeští díky sázkám na Ducára pochopili, že situace tak jasná není. Také proto spadl původní kurz 11 ku 1 na více jak polovinu. Zda zaslouženě, se ukáže dnes v noci, všechny indicie ale nasvědčují, že k optimismu mají tuzemští příznivci rohovnického sportu důvod.



Třicetiletý rodák z Bournemouthu má sice skvělou knockoutovou bilanci, boxovat rozhodně umí. Kdyby ne, nevyšplhá se své váze na 21. místo na světě dle BoxRec.com. Na druhou stranu – i Václav Pejsar, kterého Ducár knockoutoval na konci prosince v Lucerně ve třetím kole – byl výše na světovém ratingu než všichni soupeři Brita vyjma jednoho – přemožitele Richarda Riakporheho.

Ano, Billam-Smith v tomto duelu předvedl skvělý výkon, klidně mohl vyhrát. Na druhou stranu neukázal nic, čím by mohl a měl Ducárovi nahnat větší strach než Alexej Jegorov, Herve Lofidi či Kevin Lerena, tedy všichni jeho přemožitelé, se kterými ale odboxoval kvalitní zápasy.

Především s prvně jmenovaným loni v březnu už ve startující době koronavirové. Ano, v Kazani prohrál zaslouženě 0-3 na body, opět se ale proti předchozích porážkách posunul. Mimochodem, ruský bohatýr je v ratingu nad Billam-Smithem.

„Boxuje takovým poloamatérským stylem. Hodně na nohou, rychlý. Budu ho tlačit, snažit se produkovat špinavý box, prostě mu to znechutím. Když ho budu takto tahat deset kol, mohlo by to fungovat,“ vyprávěl ještě před pondělním odletem na ostrovy Ducár. Ani po pěti dnech v britské metropoli se jeho pohled na věc nezměnil.

Tedy až na jednu výjimku. „Je teda jako hodně sebevědomý. A dost uzavřený, holt ho v sobotu rozlousknu,“ hlásil ve čtvrtek po tiskové konferenci policista z povolání.

Proč? „Jegorov a ostatní byli dospělí chlapáci. Tvrďáci. On mi přijde jako junák. Má přezdívku gentleman a on takový opravdu je, takový slušňák. Hodný kluk ze sousedství, a to v ringu nepotřebuješ. Doufám, že ho porazím agresivitou. Myslím si, že v sobě nemá padoucha,“ vysvětloval svůj pohled na soupeře.

Také si nyní říkáte, proč je tedy vlastně domácí bijec takovým favoritem? Jednoduše pro to, že ač se Ducár připravuje průběžně, měl mít zápas na konci měsíce v Belgii, na nabídku z bohaté stáje Matchroom Boxing kývl až v minulém týdnů. Chráněnec mocného Eddieho Hearna měl původně boxovat s krajanem Deionem Jumahem, manažeři se vyptávali, co se týče náhrady na Rumuna Alexandrua Jura.



„Hele, věděli o mě od ledna, sondovali. On sám mě má hodně načteného. Jumah odstoupil pro zranění, Jur není pro ně není momentálně dostatečně kvalitní, dlouho neboxoval. Myslím, že to ke mně tak nějak směřovali celou dobu, jen prostě chtěli mít výhodu na své straně, tak mě brali oficiálně až coby náhradníka. Je to jejich taktika, je to chytré, mohou si to dovolit, ale mě to nevadí, jsem připraven,“ komentuje námluvy Ducár.

Nebezpečí si je vědom i promotér Eddie Hearn, který toto téma nakousl na tiskové konferenci, kterou uváděl. I díky koronavirové době, kterou ne všichni elitní boxeři zvládají na sto procent, zažil v posledních měsících řadu překvapení.

Namátkou knockoutová výhra Carlose Gongora nad Alim Achmedovem v polovině prosince 2020. Bodový triumf Rogera Gutierreze nad Reném Alvaradem na začátku ledna v Dallasu. Knockoutové vítězství Mauricia Lary před pěti týdny nad Joshem Warringtonem na stejném místě, jako budou nyní boxovat Ducár s Billamem-Smithem. Nebo měsíc zpět také ve Wembley výhra Gabrial Gollaze Valenzuely 2-0 na body nad Robbiem Daviesem Jr.



A jistě nesmíme zapomenout ani na Jerryho Forresta a jeho neskutečnou desetikolovou remízovou bitvu obru se Zhilei Zhangem, ve které byl v každém z úvodních tří kol počítán.

Přidá se k tomuto výběru i Ducár? Zažijí britské ostrovy další českou loupež, když se z nich dvakrát s výhrou a postupem do další fáze Evropské ligy vraceli fotbalisté Slavie? To mohou za měsíční poplatek 39 korun sledovat prostřednictvím DAZN také čeští fanoušci. Akce startuje ve 20:00 hodin, Ducár s Billam-Smithem přijdou na řadu jako třetí v pořadí, takže zhruba kolem 21. hodiny.

Oba se tak budou moct dívat na hlavní duel večera a hlavně v případě vítězství Ducára na potenciální soupeře – domácího Lawrence Okolieho a Krzysztofa Glowackiho, kteří si to po několika odkladech konečně rozdají o volný světový titul WBO v křížové váze.