Hokejistky přehrály Švédky. Ty od debaklu zachránila vynikající gólmanka

Tabulkou se ale Češky paradoxně propadly. V souběžně hraném zápase totiž Japonsko porazilo Dánky o čtyři góly, tím pádem se díky lepšímu skóre osamostatnilo na vedoucí příčce „slabší“ z obou olympijských skupin.

Další střetnutí čeká české hráčky v pondělí, do souboje s Dánskem ale mohou jít v relativním klidu. Úvodní dva duely zvládly, což je pro jejich zbylé působení v turnaji nesmírně důležité. Proti Švédkám nedopustily žádné drama, jakkoli skóre nemusí působit až tak jednoznačně.

„Jsou to těsné výsledky na to, jak jsme Švédky přehrávaly,“ hlesla po zápase Vanišová.

Česko bylo lepší. Rychlejší, techničtější a ve výsledku i efektivnější, přestože na obou stranách bylo k vidění ohromné množství neproměněných šancí.

Zatímco Švédky vyslaly na gólmanku Kláru Peslarovou, která dostala od úvodu šanci i ve druhém utkání, 28 střel, Češky zasypaly Emmu Söderbergovou na opačné straně dokonce 46 pokusy!

„Emma je solidní gólmanka. Bylo jasné, že bude těžké jí dát gól. Podržela Švédky a byla hlavním důvodem, proč jsme nedaly víc branek,“ uvedla Peslarová.

Hlavní hrdinkou pak byla Vanišová. Šestadvacetiletá útočnice švédského Leksandu nejprve zahodila šanci v přesilové hře, poté sama pykala na trestné lavici, jenže ještě před koncem úvodní dvacetiminutovky se dokázala prosadit.

Ač ji švédská obránkyně už doháněla a likvidovala její samostatný únik, Vanišová se i v pádu dokázala zorientovat, zakončit a uklidit puk za záda Söderbergové poprvé.

Úprky se českým hráčkám celkově dařily. Že místo složitých kliček může být nejefektivnějším řešením situace prostá střela po ledě, dokázala Klára Hymlárová, která se nerozpakovala a v oslabení poslala puk přímo mezi betony brankářky v modro-žlutém dresu.

Švédky se oklepaly. S vědomím, že se musejí tlačit kupředu, několikrát zahrozily. Dokonce snížily, to když krátce před koncem druhé třetiny dotlačila puk do sítě osamocená Emma Murenová.

To bylo však ze strany reprezentantek Tre Kronor vše. A když šest minut před závěrečnou sirénou zvedala Vanišová ruce nad hlavu i podruhé, bylo jasno.

K další dramatizaci se Švédsko už nedostalo, přestože zkoušelo posílit svou přesilovou hru ještě odvoláním brankářky.

„Myslím, že to nebyl špatný zápas, ale musíme proměňovat víc šancí. Měly jsme jich spoustu a koncovka není ideální. Snad to zlepšíme do dalších duelů,“ dodala Vanišová.

V soutěžním utkání se oba týmy naposledy setkaly v únoru roku 2020. Češky tehdy v rámci turnaje seriálu Euro Hockey Tour zvítězily 2:1 po samostatných nájezdech, čímž navázaly na výhru 5:3 z mistrovství světa o rok dříve.

Zatímco národní tým se probojoval na turnaj pod pěti kruhy poprvé, Seveřanky se zúčastnily už šesti olympijských her. V Salt Lake City získaly bronz, v Turíně dokonce stříbro. Před čtyřmi lety obsadily v Pchjongčchangu sedmé místo.