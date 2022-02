Hokejisté proti Švýcarům vyhořeli a na olympiádě končí. Poprvé v historii nepostoupili mezi osm nejlepších

„Pocity? Prázdnota, nic. Prohráli jsme a vypadli v osmifinále, Můžeme říct, že jsme třeba nehráli špatně. Cítili jsme, že nějakou sílu máme, ale prohráli jsme v osmifinále,“ říkal útočník Jan Kovář po krachu.

Reprezentanti si v předchozích duelech nepočínali zle. Dva ze tří vyhráli. Při cestě za vysněnou medailí přes zrádné vyřazovací boje ale narazili hned na první překážku. Proti Švýcarům dlouho působili zabržděně, hloupě faulovali, mizerně bránili početní nevýhody, nadstandardně nezachytal brankář Hrubec.



I proto hokejisté odletí z Číny s historickým neúspěchem.

„Zklamání je obrovské. Mrzí mě, že takhle fantastický kolektiv to nedotáhl dál. Jsem moc zklamaný. Za mě jsme byli moc nervózní. Dopadla na nás tíha zápasu, do kterého jsme i dobře vstoupili. Kotouče se neodrážely, jak jsme si přáli,“ povídal i kouč Filip Pešán.

Trudnému vyřazení předcházel opatrný úvod se spoustou zblokovaných střel. Oba týmy si uvědomovaly, že jakákoliv chyba na úvod předkola řádně naruší plány. Za zmínku stojí snad jen Šulákova ztečovaná střela, která se otřela o vnější tyč švýcarské brány.

Tichou arénou se jen rozléhaly Hrubcovy stručné instrukce, kterými pomáhal kolegům v poli: Vpravo! Osa! Nohy! Čas, čas!

Radostnější český ryk se ozval v 11. minutě. Červenka zavezl puk, počkal si na najetého Knota, který vrátil Klokovi. Jeho gólová rána od modré čáry nevypadala prudce, ale před švýcarským brankovištěm perfektně clonil Kovář.

Jenže Češi se na olympiádě potýkají s tím, že nesvedou delší dobu udržet náskok.

Soupeři stačilo na reakci pět minut, obrat trval pouhých 13 vteřin! Po Kovářově útočném faulu z přesilovky srovnal Ambühl. Nedlouho po vhazování Knot neubránil Motteta, jehož pohotový bekhend dostal Švýcary do vedení.

„Je to špatný. Chtěli jsme zabojovat o medaile, bohužel. Nezvládli jsme to. Obrat a rychle inkasované góly byly určitě jeden z klíčových momentů. Začali jsme dobře, byli jsme živější, tlačili jsme se do brány, dali jsme gól, pak ty dva slepené góly...“ hodnotil kapitán Roman Červenka.

Po změně stran Genoni neudržel další Klokův pokus od modré, dotěrný Smejkal z těžkého úhlu ale těsně minul.

Češi předehnali soupeře v počtu vyslaných střel, ale skóroval zase soupeř. Druhou přesilovku využil Malgin, který v polovině zápasu exkluzivní bombou zakončil zdařilou švýcarskou kombinaci. Hrozící vyřazení z olympijského klání reprezentaci znatelně brzdilo.

Až forvardi z prvního útoku Hyka se Sedlákem připomněli, že Češi hodlají vzdorovat. Jejich snahu ale druhým faulem zbrzdil obránce Jeřábek. Po jeho návratu se neujal průnik Smejkala, čímž skončila druhá třetina.

Po přestávce čas nehezky rychle plynul a pokusy spíš přibývaly vedoucím Švýcarům. Hrubcův beton zastavil slibnou příležitost Bertschyho, zatímco české rány až příliš často končily hned u bránících soupeřů. Každý blok švýcarská střídačka náležitě oceňovala, zatímco mezi Čechy vládla ponurost.

Zmar zvýraznila dělovka kapitána Diaze pět minut před koncem, kterou propálil vše včetně Hrubce. Ten odjel z brány už čtyři minuty před třetí sirénou. „Pojď,“ vybízel ho trenér Pešán, jenž se pokoušel umazat tříbrankovou ztrátu. O gól ji snížil přesilovkou trefou kapitán Červenka.

Na zvrat to bylo málo.

Se Švýcary se Češi utkali už před pěti dny, v základní skupině je udolali až 2:1 po nájezdech. Podstatně důležitější partii se silným a nepříjemným protivníkem už ale nezvládli.

Vítěz úterního zápasu nastoupí o 24 hodin později na stejném místě proti Finům, kteří si přímý postup zařídili vítězstvím ve skupině.

Právě už tam se úvodní překvapivou porážkou 1:2 s Dány začala zavalovat reprezentantům schůdnější cesta k vytouženému úspěchu. Proti Švýcarům se zavřela úplně a české čekání se protáhlo o další nezdařený turnaj.

„Můj konec ve funkci? Samozřejmě je to neúspěch. Jsem zklamaný, je pár minut po zápase a nejsem schopný říct. Nemám připravenou řeč po prohře se Švýcarskem,“ uzavřel Pešán.