Švédsko - Slovensko 0:4. Ramsayho mladý tým slaví historický bronz

Přes kvalifikaci až k bronzové medaili. Olympijská cesta slovenských hokejistů začínala už v srpnu v Bratislavě a skončila únorovou radostí v Pekingu. Na rozdíl od her ve Vancouveru Slováci udrželi dvougólové vedení po dvou třetinách a zaslouženě porazili výběr Tre Kronor.

Hráli s větší touhou a lépe se hýbali. Poměrně nečekaně jim pomohl i výkon speciálních týmů, když využili první přesilovou hru na turnaji a v oslabení neměli velké potíže. Symbol třetího nejmladšího týmu v turnaji – Juraj Slafkovský – vstřelil vítězný gól, přidal na svůj účet další dva střelecké zásahy, před draftem do NHL výrazně zaujal hokejový svět a na turnaji v Číně dohromady skóroval hned sedmkrát.

„Bylo cítit, že jim síly chyběly. My naopak byli tak nabuzení, že bychom klidně mohli hrát semifinále v pátek večer a v sobotu bychom po ledě stejně létali. Ten bronz jsme chtěli o trochu víc než oni, a to rozhodlo,“ shrnul útočník Tomáš Jurčo.

K tomu brankář Patrik Rybár zastavil všech 28 střeleckých pokusů soupeře a nebylo co řešit. Čerství majitelé bronzu protivníka přestříleli 43:28.

„Věřím, že všichni v zahraničí a ti, kteří sledují světový hokej, se na nás budou teď dívat trochu jinak. Věřím, že jim to ukáže obraz, že náš hokej jde dopředu,“ podotkl útočník Peter Cehlárik.

Seveřané měli o několik hodin méně času na odpočinek a zřejmě se úplně nepřenesli přes semifinálovou těsnou prohru s Rusy v nájezdech. Na druhou stranu je třeba dodat, že Slováci na turnaji odehráli o jedno utkání více.

Přesto do duelu o bronz vstoupili aktivně, v první zajímavé možnosti se objevil hned po dvaceti sekundách osamocený Cehlárik, který však nezakončil. Úvodní část nabídla hokej s málem soubojů, na obou mužstvech se projevila únava z pátečních střetnutí.

Olympijský turnaj v ledním hokeji. Zápas o bronz. Švédsko - Slovensko. V akci brankář Lars Johansson. (19. února 2022)

Rybár zavinil první švédskou přesilovku, ale zastavil všechny tři nebezpečné Wallmarkovy rány. Poté Slováci párkrát zamkli soka v jeho obranném pásmu, Slafkovský s Hrivíkem se tlačili do dorážek a oba ve 12. minutě vytvořili také největší dosavadní příležitost ke skórování. Tu slovenský kapitán zakončil prudkou střelou. Johansson ji vytěsnil na tyčku.

Švédové se stavěli daleko od sebe, v defenzivě už se nejevili tak jako v předcházejících vyřazovacích bojích, na brankáře propustili hned 14 střel a herně byli spíše horším týmem.

Klíčový moment přišel z hole Slafkovského. Nenápadný, chtělo by se říci až ze zoufalství vyslaný, pokus mladého křídelníka z pravé strany se otřel o hokejku obránce Folina a kotouč zapadl přesně do vzdáleného horního růžku. Cestou prosvištěl kolem lapačky zaskočeného Johanssona.

„Když je štěstí na vaší straně, padne to tam i z bufetu,“ okomentoval pro ČT autor vítězné branky.

Modro-žlutí po inkasované brance zrychlili, množily se menší mely a šarvátky na obou stranách, ale Rybár i všem útočným výpadům do brankoviště odolal. Střely z větší vzdálenosti pak zůstávaly zpravidla u něj, nevypadávaly.

„On byl ta stěna vzadu, která nás držela. Bez něj bychom takhle daleko nedošli,“ chválil Jurčo.

Olympijský turnaj v ledním hokeji. Zápas o bronz. Švédsko - Slovensko. (19. února 2022)

Po dvojici utkání bez početních výhod se outsider dočkal hned dvou slepených přesilovek. Sehrál je poměrně dobře, téměř celé v útočném pásmu. První ještě nevyužil, tu druhou, která přišla o pár vteřin později, už ano. Samuel Takáč dostal rychlou přihrávku od Regendy a vypálil.

Přesouvajícímu se Johanssonovi puk narazil do nože brusle a od něj putoval do sítě. Rozhodčí zakrátko „sečným pohybem“ pravou rukou vehementně signalizoval, že kotouč se opravdu nachází v brance.

Trenérský štáb během čtvrtfinále s USA vyměnil Takáče se Slafkovským mezi první a čtvrtou formací. Mladší hráč putoval sestavou výše a tak už to zůstalo. Ten starší musel přijmout roli menší. V tu pravou chvíli se ovšem prosadili oba a poslali Slováky do dvougólového náskoku.

S ním druhá třetina také skončila. Možná i strach z Vancouveru pak držel hráče s dvojramenným křížem na dresu ve střehu. Prohra 3:5 s Finy po ztrátě vedení 3:1 tehdy hodně bolela.

Trenér Seveřanů Johan Garpenlöv zkusil prohodit pořadí nástupu útočných formací na led. Jeho tým ale ani tento tah úplně neprobudil. Paradoxně mu pomohlo až vlastní zbytečné vyloučení. Po ubráněné hře ve čtyřech zvedl obrátky. Soupeř vyhodil na dvě zakázaná uvolnění. I tak si poradil, spoustu střel nenechal projít a Rybár dál držel nulu.

V 51. minutě mohl zvýšit Cehlárik, jenže neproměnil samostatný únik a Johansson po slabších momentech tentokrát svůj celek zachránil.

Rozhodnutí tím však jen o pár minut oddálil. V závěrečných 120 sekundách úplně volnému Holmbergovi před Rybárem sjel puk z hole, tudíž na kontaktní gól nedošlo. O chvilku později se naopak ke skákajícímu kotouči dostal Slafkovský, a ten jej napálil do opuštěné klece.

Slováci se radují z pojišťující vstřelené branky, která jim definitivně nasazuje bronzové medaile na krk.

Dvacet vteřin nato švédského beka obral Pavol Regenda a dopravil do prázdné branky další puk.

Slováci na střídačce skákali nadšením a mohli se opájet bronzovou radostí. Favoritovi nasázeli čtyři góly, ani jeden neinkasovali... Po zásluze to byli oni, kdo si nasazoval medaile na krk.

„Po prvních dvou prohrách na nás nešly dobré ohlasy, ale zahodili jsme to za hlavu. Po prohraném semifinále jsme věděli, že jsme byli lepším týmem, ale šli jsme dál. Věděli jsme, že na to máme a potvrdili to,“ doplnil Jurčo.

„Když chcete získat medaili, tak se musíte s turnajem rozloučit vítězstvím a já jsem strašně šťastný, že se nám to podařilo. Budu si to pamatovat do konce života,“ uvedl mladý střelec Slafkovský. „Tuhle medaili si budou lidé na Slovensku pamatovat věky,“ dodal na závěr.