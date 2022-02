Postup v ohrožení. Hokejistky s outsiderkami dvakrát vedly, v Číně ale poprvé padly

Ne, tohle nebylo zdařilé vystoupení. České hokejistky zdaleka nenavázaly na úvodní výhry s Číňankami a Švédkami, které shodně přehrály 3:1.

„Myslím, že jsme podcenily situaci,“ uvažovala gólmanka Viktorie Švejdová. „Těžko říct, jestli jsme měly jen špatný den, nebo se dostavila únava či něco jiného. Strašně nás to mrzí.“

Přitom se zdálo, že reprezentantky kopírují vývoj předchozích úspěšných mačů. V první třetině se ujaly vedení, když se z mezikruží trefila Tejralová.

Češky ale náskok brzy ztratily. V 10. minutě vyrovnala hezkým bekhendovým blafákem kapitánka Jakobsenová.

Druhou branku přidaly reprezentantky po změně stran. Před vlastní střídačkou a přímo pod dohledem trenéra Paciny vybojovaly puk, několikrát si ho hezky vyměnily, než ho přepravily k Mrázové, která ho nadvakrát a lehce klopotně dopravila do opuštěné brány.

Češky se dál pokoušely předvádět, co je zdobilo při vstupu do pekingského turnaje. Chtěly nápaditě kombinovat. Svižněji se hýbaly. Vynucovaly si přesilovky, které ale nedokázaly gólově využít.

Ke slabší koncovce připojovaly i hloupé chyby na vlastní polovině, které Češky brzdily. Jednu takovou předvedla u vlastního brankoviště Lédlová, Dánka Weissová ji okradla o puk a pondělní partii ve 24. minutě podruhé vyrovnala. Další minelu vyrobila na obranné modré čáře Pejšová. Zaváhání české obránkyně při úniku Perssonové hasila brankářka Švejdová, která v 19 letech zažívala olympijskou premiéru.

Nebude na ni vzpomínat úplně ráda, protože počátkem třetí třetiny ji z přesilovky překonala nekrytá Gludová. Trenér Pacina mladou gólmanku odvolal a do brankoviště vjela reprezentační jednička Peslarová.

Pacina chtěl tým nakopnout, ale marně. Češky sice přestřílely Dánky 32 ku 17. Chvílemi ale vypadaly zaskočeně, jejich souhra byla nepřesná.

Největší šanci si v poslední dvacetiminutovce vypracovala Tejralová, jenže ve 43. minutě z levého křídla trefila tyčku. Dánku odhodlaně bránily a Češkám naopak čím dál víc scházela sebejistota a klid.

Osmdesát sekund před třetím sirénou vysprintovala Peslarová na střídačku. Závěrečný český nápor ale spíš připomínal křeč. Outsiderky z Dánska ani nemuselo mrzet zaváhání, kdy je rozhodčí v úplném závěru potrestali za hru se šesti bruslařkami v poli.

„Zavinily jsme si to samy. Od začátku jsme nehrály týmově a snažily se hrát moc individuálně a to se nám vymstilo,“ vykládala reprezentační kapitánka Alena Mills. „Ke konci už to bylo lepší, ale nemůžeme čekat, že to v posledních deseti minutách dotáhneme a vyhrajeme.“

Tabulka skupiny B Tým Z V VP PP P S B 1. Japonsko 3 2 0 1 0 10:5 7 2. Česko 3 2 0 0 1 8:5 6 3. Čína 3 1 1 0 1 6:5 5 4. Dánsko 3 1 0 0 2 6:11 3 5 Švédsko 2 0 0 0 2 2:6 0

Češky na zimních hrách poprvé prohrály. Krach a slabý výkon ale nemusí hokejistky ovlivnit v další fázi turnaje. V nekompletní tabulce skupiny B zůstávají se šesti body na druhé příčce. O bod víc v Pekingu zatím sesbíraly Japonky, s nimiž se Češky střetnou v úterý od 9.40 SEČ.

Vítězství posune tým trenéra Paciny na první místo. Případná další porážka se souhrou ostatních výsledků může Češky teoreticky vyšoupnout mimo postupové pozice. Z výkonnostně slabšího béčka do čtvrtfinále pronikne první trojice.