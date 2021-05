Sněhová vánice uvěznila české horolezce na Baruntse. Jsou promrzlí a nemají už skoro žádné jídlo

Praha Čeští horolezci Marek Holeček (46) a Radoslav Groh (32) se v polovině května vydali na další náročnou misi. Prvovýstup na himalájskou sedmitisícovku Baruntse (7129 metrů) severozápadní stěnou. První část jim vyšla, jenže po zdolání vrcholu zůstali uvězněni pod ním. V mlze, sněhové vánici, promrzlí v mokrém oblečení a téměř bez jídla.

Takzvaná „bílá tma“ nyní stojí v cestě duu zkušených českých horolezců. „Peklo na vrcholu“ začalo pro oba v úterý, kdy zdolali vrchol „Barušky“, jak sami Baruntse nazývají.

Krátce předtím minuli zbytky stanu, který už částečně zarostl do sněhu a pohřbil zde některou z předchozích neúspěšných výprav. „Vybavil se mi ten smutný příběh mých dvou kamarádů Petra a Kuby, kteří sem před lety přijeli se stejnou myšlenkou jako my. Něco se ale pokazilo a od té doby je již nikdo neviděl,“ napsal do svého facebookového deníku Holeček a připomněl Petra Macholdu s Jakubem Vaňkem, kteří se na úbočí této hory ztratili před osmi lety.

Nyní jejich kamarádi a příznivci horolezectví sledují téměř online jejich boj. „Zprávy od nich dostávám ze satelitního telefonu. Hlásí se mi v tuto chvíli jednou denně. Dobila jsem jim kredit satelitního telefonu, ale je otázkou, jak dlouho jim vydrží baterie, ta v chladu odchází samozřejmě rychleji. Musíme čekat,“ řekla pro Lidovky.cz Holečkova partnerka Klára Janíková.



Čekat na počasí. Až se umoudří, až opadne „bílá tma“, skrz kterou nevidíte na krok. Kvůli ní je nemožné i to, že by oběma mužům někdo pomohl z tábora pod nimi, kam mají namířeno.

„Těžko se to vysvětluje, ale nevidíte na krok před sebe, je to podobné jako ve vodě, když ztratíte ve tmě pojem o tom, zda plavete ke dnu, nebo k hladině,“ snaží se přiblížit situace svého přítele a jeho parťáka Janíková. Dle ní může být pocitová teplota pro oba muže i kolem minus 40 stupňů, navíc nemají skoro žádné jídlo, takže každý den ztrácí až kilo tělesné hmotnosti. „A i kdyby ho měli, tak v podobném stavu už žaludek stejně příliš nefunguje.“

„Před pár minutami (ve čtvrtek odpoledne) jsem od místního v Káthmándú, který výpravu zajišťuje, dozvěděla, že už vidí modro oblohu, že se to začíná trhat, ale to může odpovídat tomu, co mi sděluje Alena Zárybnická, že by se tam mělo udělat lépe v sobotu. Přece jen z města je to do hor ještě hodně daleko,“ dodává pevným hlasem Janíková.



Dojdou nakonec pozitivní zprávy naplnění? „Stav je neměnný, jsme uvězněni v sedmi tisících a nemůžeme se hnout. Stále sněží, fouká a není vidět na krok. Čekáme na zázrak, který snad dorazí v sobotu,“ vzkázal dnes skrze satelitní telefon Holeček, kterému i společně s Grohem vnitřně pomáhají povzbudivé vzkazy z vlasti.

Ty jim tlumočí v krátkých telefonátech právě Janíková: „Díky moc za všechny vzkazy Markovi a Radarovi (přezdívka Groha) a že jich není málo. Určitě si je všechny přečtou a odpoví Vám, jakmile to bude možné.“

Snad už o víkendu…