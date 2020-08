Hráč NFL sexuálně obtěžoval ženu. Hvězdný Brown dostal stopku na 8 zápasů, od soudu pak podmínku

Porušil zásady dobrého chování, na kterých americká NFL tvrdě lpí a osm zápasů si nezahraje. Wide Receiver Antonio Brown dostal trest za obvinění ze sexuálního napadení.

Momentálně o jeho služby nemá zájem žádný tým, pokud ho ale v budoucnu nějaký mít bude, musí počítat s tím, že osm zápasů nesmí nastoupit. Brown je bez angažmá od září loňského roku, kdy ho po jediném zápase propustili z New England Patriots. Na vině bylo právě obvinění ze sexuálního napadení. Uškodilo mu také to, že po vznesení obvinění zaslal žalobci několik výhružných zpráv. Samotné vyšetřování pak vedla i sama NFL.

Brown tak momentálně může jednat o nové smlouvě s jakýmkoliv klubem, může nastoupit do přátelských utkání a být u všech dalších týmových aktivit. Jenom na začátku sezony do osmi zápasů nastoupit nemůže. Sám hráč ovšem trest bere jako vysvobození, ve hře totiž bylo i úplné vyloučení z ligy. „Je nadšený, že může pokračovat ve své fotbalové kariéře a hledá tým, ve kterém by mohl v budoucnu hrát,“ prozradil jeho agent Ed Wasielewski.

Kromě suspendace od NFL se dočkal i trestu od soudu. Ten mu uložil dvouletou podmínku a nařídil podstoupit psychologické vyšetření. Musí se také přihlásit do 13týdenního kurzu na zvládání hněvu.

Problém však je, že ho momentálně žádný z týmů angažovat neplánuje. Trenér Baltimore Ravens John Harbaugh podle agentury Reuters potvrdil, že o jeho službách uvažují, ale nikoliv v současné době. „Sledujeme všechny hráče. Antonio Brown není výjimkou,“ řekl kouč.