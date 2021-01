Hvězdné trio na scéně. Brooklyn v NBA složil supertým, fanoušci jsou v euforii

Cleveland Brooklyn Nets v NBA poprvé nasadili svou hvězdnou trojici Irving – Durant – Harden, přesto thriller s Clevelandem prohráli.

Konkrétně na jeden zápas NBA se v noci ze středy na čtvrtek těšil celý basketbalový svět. Brooklyn Nets před týdnem uzavřeli hráčskou výměnu obřích rozměrů, do níž se musely zapojit hned čtyři týmy. To vše proto, aby z Houstonu získali hvězdný, ale nespokojený, ofenzivní švýcarský nůž v podobě vousáče Jamese Hardena. Stvořili tak další supertým, jelikož po jeho boku mají místo další dvě hvězdy: rozehrávač Kyrie Irving a vytáhlý křídelník Kevin Durant.

Právě včera v noci se tato trojice poprvé sešla na palubovce. A hned ukázala, že má potenciál zapisovat do basketbalových dějin velké příběhy.

Už od prvních minut zápasu bylo jasné, že s ofenzivou mít Brooklyn problém nebude. Dlouhý thriller dospěl do dvou prodloužení a hvězdné trio se patřičně činilo. Durant si připsal 38 bodů, Irving 37 a Harden přispěl jednadvaceti.

Statistiky vypadají skvěle

Kdyby se posledně jmenovaný více přiblížil svým střeleckým průměrům z posledních let, mohlo se trio hned v prvním společném zápase zapsat do exkluzivního klubu. Trojic hráčů, z nichž všichni pokořili během jediného zápasu třicetibodovou hranici, totiž v historii není mnoho.

Pokud bychom do této tabulky i bez lepší Hardenovy produktivity brooklynskou trojku zařadili, stačilo by jejich zkombinovaných 96 bodů ve zmíněné tabulce na jedenácté místo. Před nimi jsou další velké persony. O jedenáctou příčku by se dělili s triem zahrnujícím Michaela Jordana, navíc hned další tři zápasy z první desítky dospěly do třech a více prodloužení. Na prvním místě se už dlouhou dobu drží výkon tria Isiah Thomas, John Long a Kelly Tripucka z 13. prosince 1983, kdy tito tři nasázeli soupeři dohromady 123 bodů.

Paradoxní však je, že ani útočná hvězdná smršť Brooklynu v utkání před zraky povolených dvou tisícovek diváků nestačila. Po dvou prodlouženích padl s nepříliš výrazným Clevelandem 135:147.

„Myslím, že každý z nás by ty výborné statistiky raději vyměnil za výhru. Ale na to, že jsme spolu hráli poprvé, vypadají skvěle,“ uvedl po utkání Irving. „Neřešíme teď moc, co všechno můžeme dokázat, jsme spíše zodpovědní za to, abychom naše dílky spojili dohromady tak, že to bude fungovat.“

Čas pro Sexland

Proč to tedy Brooklynu přes skvělý výkon hvězdného tria nevyšlo? „Cleveland měl borce, který se nažhavil ve správnou chvíli,“ řekl po zápase bývalý rozehrávač a nyní trenér Nets Steve Nash.

Vystihl to parádně. Hlavním důvodem zkažené premiéry trojice ofenzivních gigantů byl totiž mladíček Collin Sexton, jenž se vrátil po zranění levého kotníku. Dvaadvacetiletý rozehrávač chytl před koncem základní hrací doby slinu a ta se ho držela i během obou prodloužení. V nich nastřílel celkem 22 bodů, dohromady jich zapsal 42. Hlavně v druhém nastaveném čase, v němž Clevelandští přejeli Brooklyn v poměru 20:8, nastřílel Sexton 15 bodů.

„Ne každý hráč v lize má kuráž, aby udělal to, co zvládl Collin. A ne každý hráč na to má schopnosti,“ okomentoval monumentální výkon svého svěřence kouč Cavaliers J. B. Bickerstaff.

Že se Brooklyn otřepe a přijdou zápasy, kdy velká trojka hvězd soupeře nelítostně zničí, o tom není pochyb. Možná by ale v Clevelandu mohli uvažovat, že přece jen začnou vyrábět na počest svého rozjetého rozehrávače trička s nápisem „Sexland“, což je spojení příjmení jeho a nadějného spoluhráče Dariuse Garlanda. Klub už na Twitteru oznámil, že tuto přezdívku na své oficiální produkty dát nemůže „z očividných důvodů“. Kdy jindy by ale měl fanoušek nosit hrdě na prsou Sexland než právě po včerejší noci.