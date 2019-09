I když to nevyjde, budu hrdý na své spoluhráče, říká Tomáš Satoranský po duelu s Řeckem

Šen-čen Postup do čtvrtfinále mistrovství světa bezprostředně po utkání s Řeckem (77:84) čeští basketbalisté slavit nemohli, ale díky porážce jen o sedm bodů mohli před následným duelem USA s Brazílií dál doufat. Hvězda výběru kouče Ronena Ginzburga Tomáš Satoranský však byl na tým hrdý bez ohledu na výsledek.

„Já jsem to říkal klukům na půlící čáře, že se nechceme radovat a nechceme ze sebe udělat blbce ještě předčasně. Věříme, že to vyjde. Určitě jsme udělali maximum pro to, abychom se udrželi v té pozitivní situaci. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, ale zápas byl hodně náročný pro nás takticky,“ řekl Satoranský, který dal 13 bodů, nasbíral devět asistencí a osm doskoků.

Na hřišti se odehrávala bitva o každý bod. Řekové mohli postoupit jen v případě výhry o 12 a více bodů, což by zase ukončilo naděje českého týmu. „Nesmírně náročné utkání. Měnili pořád obranu a byli hodně fyzičtí, ale splnili jsme ten podřadný cíl, a to prohrát do těch 11 bodů, za což jsme rádi,“ navázal sedmadvacetiletý rozehrávač, který bude po třech sezonách ve Washingtonu nově hájit v NBA barvy Chicaga.

Byl to podle něj fyzicky nejnáročnější duel na turnaji. „Řecko je takticky vyspělý tým, nedali nám nic zadarmo. Od půlky třetí čtvrtiny se zdálo, že presovali po celém hřišti a chtěli, abychom udělali chybu, abychom měli hodně ztrát, ale mentálně jsme to udrželi,“ uvedl.

„Jarda Bohačík dal hrozně důležité střely, mně tam něco spadlo na konci. Takže to zase bylo o tom sebevědomí, co tady máme. Čerpáme také hodně energie z podpory, kterou máme z domova,“ uvedl Satoranský.

Češi v páté minutě prohrávali 2:10 a hned po Ginzburgově oddechovém čase dal trojku Jaromír Bohačík. „Ono je to někdy náročné, když nevíte, s čím na vás soupeř vyrukuje. Oni měli hodně tlaku na míč. Při té obraně si hodně vypomáhali. Člověk si na to musí zvyknout, my jsme nehráli moc trpělivě, jak se nám někdy v zápasech stává,“ prohlásil Satoranský. „Ale uklidnili jsme se a to je nejdůležitější. Těžká trojka od Bočiho nás trošku uklidnila. Je důležité, že jsme zápas zvládli,“ dodal.

V tvrdém zápase nedohrála s pěti osobními chybami hvězda Řeků Janis Adetokunbo, z české strany se vyfauloval Patrik Auda. „Myslím si, že tam bylo hodně takových momentů, které se daly písknout na obě strany, a rozhodčí něco dali jim a něco nám. Neřekl bych, že nám třeba něco vzali. Pískli dva útočné fauly Adetokunba, to nám samozřejmě dost pomohlo, i když teda dneska hráli celkem líp bez něj,“ řekl Satoranský.



„Rozhodčí nechali, aby byl zápas fyzický, což tady na mistrovství světa dělají. Ale ustáli jsme to a nechali nás naopak fyzicky hrát taky, takže nemám žádný problém,“ doplnil.

S ubráněním nejužitečnějšího hráče uplynulé sezony NBA Adetokunba byl spokojený. „Myslím, že se celkem vyrovnává s tím, jak je basket jiný v Evropě. Přeci jenom tam moc nehrál. Bylo tam hrozně moc lidí v té bedně a nám se podařilo mu to znepříjemňovat,“ podotkl. „Samozřejmě jsme nechali nějaké střelce, což se nám vymstilo v případě Calathese, ale pokrýt se prostě nedá proti nim všechno. Ale myslím si, že jsme mu to hodně otrávili,“ doplnil Satoranský.

Těšil se, jak dopadne duel USA s Brazílií. „Já jsem spokojený, i kdyby to nedopadlo. Samozřejmě si to budu hrozně přát, ale budu hrdý na své spoluhráče a na tento tým, co jsme tady předvedli. Když to nevyjde, tak je to prostě osud. Budeme doufat, že Američani vyhrajou a podrží nás. Už podruhé,“ připomněl Satoranský výhru USA po boji s Turky v základní skupině.

Podpora fanoušků i na dálku podle něj český tým hodně posiluje. „Pro nás je důležité, že tohle vnímáme, jakmile skončí zápas, a vypneme to, jakmile zápas začne. Podporu máme, ale nechceme se na to upínat a povolit v tom našem nasazení, které máme po celý turnaj,“ dodal Satoranský.