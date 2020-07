I přes smrt otce neukončil kariéru. Neporažený Nurmagomedov bude obhajovat pás šampiona lehké váhy

New York MMA zápasník Chabib Nurmagomedov bude 24. října obhajovat pás šampiona lehké váhy do 70 kilogramů. Za celou kariéru neporažený Dagestánec se postaví Američanovi Justinu Gaethjemu. Zápas se podařilo domluvit i přesto, že Nurmagomedov žil poslední měsíce v ústraní kvůli nemoci a následné smrti svého otce.

Chabib a Abdulmanap Nurmagomedovovi, ve světě MMA ikonické duo syna a otce (+ trenéra a duchovního rádce). Společně objížděli zápasy nebo navštěvovali ruského prezidenta Vladimira Putina... Než zasáhl covid-19 a upoutal 57letého muže k lůžku v moskevské nemocnici.

„Je to pro něj strašně náročné období, vždyť otce považoval za hrdinu, miloval ho a měl k němu vážně blízko,“ říká prezident organizace UFC Dana White.

O operaci srdce po infarktu během léčení koronaviru a následné smrti referovala začátkem července i světová média, popisovala úzké rodinné vazby obou Rusů a spekulovala, jak moc rodinné neštěstí ovlivní Nurmagomedovu kariéru v MMA.

Dlouhá pauza? Okamžitý konec kariéry?

Zleva ruský prezident Putin, otec a syn Nurmagomedovovi:

This is what happened when Russian president Vladimir Putin met UFC world lightweight champion Khabib Nurmagomedov...https://t.co/yCN2kDoTag pic.twitter.com/aCZ0fSFd5e — BBC Sport (@BBCSport) October 11, 2018

Závěr kariéry se mu blíží tak jako tak. Prezident White už prozradil, že jeho oblíbenec míří k bilanci 30 výher a žádné porážky. K té mu chybí porazit ještě dva soupeře.

„První zápas se uskuteční 24. října. Chabib vs. Gaethje, to vás ujišťuji,“ oznámil White novinku v úterý pro televizi CNN.

V oktagonové kleci na zatím neznámém místě se potkají dva současní šampioni.

Abyste chápali: Nurmagomedov je právoplatným držitelem titulu v lehké váze. Na jaře ho měl obhajovat proti Tonymu Fergusonovi, jenže přišla pandemie a do toho se přidal ramadán, který Nurmagomedov jako muslim držel do 23. května.

S Fergusonem se tak utkal Gaethje o tzv. prozatímní titul a jako náhradník vyhrál. Prozatímní titul samozřejmě postrádá váhu toho regulérního, pořád ale Gaethjemu umožňuje dorazit s ním na další zápas s 31letým Nurmagomedovem. Po něm se titul šampiona sjednotí.



Jako vždy, když neporažený Dagestánec zná nového soupeře, experti spekulují, zda nepřijde jeho první prohra. Gaethje by nemusel být bez šance, co mu chybí na zručnosti v boji na zemi, to dohání lepším boxem a silou úderů.

Udržet se na nohou plánuje podle vlastních slov i tím, že Nurmagomedovovi okope stehna, aby jeho soupeř ztratil sílu. Pak by se mu lépe bránily nebezpečné strhy k zemi, na něž doplatil před dvěma lety i Conor McGregor.

Už domluvený zápas mezi Nurmagomedovem a Gaethjem bude zlatým dolem pro jistého Aliho Abdelazazize, manažera obou bojovníků.