Kdo o boxerkách řekl, že jsou muži? Chalífová podává žalobu kvůli urážkám

Nabil Boudi, právník Chalífové, v sobotu na sociální síti X uvedl: „Přichází čas soudů. Imán se rozhodla bojovat za spravedlnost, důstojnost a čest. Chce zakročit proti šikaně a urážkám na internetu.“

Vyšetřování by údajně mělo prokázat, kdo inicioval „misogynní, rasistickou a sexistickou kampaň“. Prošetřit by se ale podle právníka měli i ti, kteří „digitální lynč podporovali“.

„Neférové obtěžování boxerky zůstane největší skvrnou na těchto olympijských hrách,“ tvrdí Boudi.

Alžířanka v pátek v kategorii do 66 kilogramů získala zlato proti Číňance Jang Liou, porazila ji 5:0 na body. Stejně snadno porazila i tři předešlé protivnice: Suvannapchengovou z Thajska, Maďarku Hámorivou a Italku Cariniovou.

„Osm let o tom sním! Konečně jsem olympijskou vítězkou,“ citovala Chalífovou agentura AP. „Útoky, které jsem musela snášet, tomu dodávají na výjimečnosti. Na olympiády jezdíme, abychom soupeřili ve sportu, proto doufám, že v budoucnu už nikdo nic podobného nezažije.“

Právě úvodní duel proti Cariniové vzbudil největší emoce, neboť Italka vzdala už po 46 sekundách a rozbrečela se. Nesnesla údery Chalífové. Zároveň je třeba říct, že žádné velké rány neschytala.

Rozhořčená veřejnost od té doby masově diskutovala, jestli je Chalífová vůbec ženou, když ji Mezinárodní boxerská asociace (IBA) v roce 2023 vyřadila ze ženské kategorie kvůli tomu, že neprošla „testy genderové způsobilosti“.

Boxerka Imán Chalífová před startem finále. Lin Jü-tching se zlatou medailí.

Doteď ale Ruskem řízená IBA a navíc zbavená práva turnaj v Paříži organizovat nepředložila důkazy.

Dosud není jasné, jakými testy Chalífová stejně jako druhá vyřazená Tchajwanka Lin Jü-tching neprošly. IBA jednou mluví o krevních testech, které objevily přítomnost chromozomů XY typických pro muže, podruhé mluví o testosteronových testech.

„Jsem plně kvalifikovaná pro ženskou kategorii!“ hájila se Chalífová během her. „Jsem žena jako každá jiná. Narodila jsem se tak a celý život jsem tak i žila.“

K Chalífové by se v žalobě měla přidat právě i druhá diskutovaná boxerka Lin Jü-tching, též zlatá z Paříže v kategorii do 57 kilogramů: „Ještě to proberu s týmem a rozhodneme se později.“

Server Taiwannews navíc píše, že Tchajwan plánuje podat žalobu na IBA za nepodložené nařčení Lin Jü-tching z toho, že není ženou.