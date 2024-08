Legendární Stenmark vyměnil lyže za atletiku. Před sedmdesátkou skáče tyčku

V lyžařském důchodu vyměnil dvě hůlky za jednu dlouhou tyč a propracoval se na vrcholnou akci své věkové kategorie. Na šampionátu ve švédském Göteborgu skočil rovné tři metry a obsadil osmou příčku mezi závodníky od 65 do 69 let. „Mám z toho dobrý pocit, byla to zábava. Fantastické publikum a dobří přátelé,“ řekl Stenmark deníku Aftonbladet.

Jeho úspěšný druhý pokus na třech metrech diváci bouřlivě oslavovali. „Předčilo mé očekávání, že sem tolik lidí přišlo a tleskali mně i ostatním. Bavil jsme se s ostatními skokany a říkali, že takový dav ještě neviděli,“ doplnil Stenmark.