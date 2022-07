Miliardář Komárek založil s Coulthardem iniciativu na podporu závodnic v F1

Český podnikatel Karel Komárek založil spolu s bývalým závodníkem Davidem Coulthardem iniciativu More than Equal, která chce v budoucnu prosadit ženské pilotky do kokpitů formule 1 a pomoci jim k historicky prvnímu titulu v mistrovství světa. Nezisková organizace s globální působností sdružuje nejen špičkové skauty, ale také fitness kouče, psychology, výživové poradce, trenéry i závodníky. Hlavní aktéři ji dnes představili v Silverstonu, kde se o víkendu pojede Velká cena Británie.