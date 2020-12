Inspirativní i dojemné. Filmová studia se zaměřují na sportovní legendy a jejich příběhy, sází i na tragédie

Nejlepší z nejlepších i trnité cesty za slávou. O různých příbězích sportovců vznikla celá řada filmů a dokumentů. Mezi špičku se samozřejmě nedají řadit všechny, ale spousta z nich stojí za zmínku. Vybrali jsme pro vás několik nejlepších.

Rivalové (2013)

Jeden z nejlepších závodních filmů všech dob získal čtyři nominace na Oscara (vyhrál jen v kategorii Nejlepší střih). Snímek mapuje legendární rivalitu mezi závodníky formule 1 Jamesem Huntem a Niki Laudou. Děj se odehrává v sezoně 1976, která byla pro Laudu takřka osudovou. Za zmínku stojí rozhodně i soundtrack, který připravil slavný hudební skladatel Hans Zimmer.



Le Mans ‘66 (2019)

U motoristické tématiky ještě chvíli zůstaneme. Za zmínku určitě stojí také loňský snímek Le Mans ‘66, který inspiroval příběh závodníků Kena Milese a Carrolla Shelbyho. Ti dostali zakázku vyrobit pro Ford jeho první závodní automobil, který by mohl konkurovat těm nejlepším. Právě Miles pak měl jeden z nejtěžších závodů ovládnout. Snímek získal Oscara za střih.

Diego Maradona (2019)

Když vstupoval dokument o Diego Maradonovi do kin, získal okamžitě obrovskou pozornost diváků. Když o rok později legendární Argentinec podlehl srdeční zástavě, dostal dokument druhou vlnu pozornosti. Snímek se zaměřuje na trnitou cestu jednoho z nejlepších fotbalistů historie na vrchol i potíže se slávou spojené. Jak fotbalista s tak skvělým citem pro hru dokázal propadnout drogám a mafii? Oscarový režisér Asif Kapadia dokument poskládal z archivů samotného fotbalisty a vytvořil snímek, který nenechá žádného fotbalového fanouška chladným.

Atletka A (2020)

Dokument, který byl natočen tohoto roku, nemapuje sportovní výkony olympioniček, ale jejich hrůzné zážitky. Americké atletky se totiž jako nezletilé staly oběťmi zneužívání od týmového lékaře Larryho Nassara. Dokument obsahuje jejich výpovědi, pátrání amerických novinářů po pravdě, ale také hrůzné zjištění, že samotný svaz zvrhlého lékaře kryl a vyhrožoval dívkám, které se rozhodly mluvit.

Maurice Richard (2005)

Kanadský hokejový hrdina inspiroval k natočení snímku nesoucí jeho jméno. Roy Dupuis se vžil do role jednoho z nejslavnějších hokejových útočníků své doby. Hráč přezdívaný Raketa strávil dlouhých osmnáct sezon v Montrealu Canadiens a jako první překonal magickou hranici padesáti gólů v padesáti zápasech NHL, jako vůbec první navíc nastřílel pět set branek. Je po něm dokonce pojmenovaná i jedna z trofejí, které NHL na konci sezony rozdávají nejlepším hráčům.

Moneyball (2011)

Hvězdně obsazený film, kde si hlavní roli vystřihl Brad Pitt, který ztvárnil Billyho Beana, bývalého hráče baseballu. Bean v roli manažera rozpadajícího se baseballového týmu přišel s něčím do té doby nevídaným. Odmítl roky praxe agentů a vsadil na novinku – statistickou analýzu. Místo drahých hráčů tak vsadil na vystudovaného ekonoma a ač mu z počátku nikdo nevěřil, později se stal vzorem týmů po celém světě.

Orel Eddie (2016)

Film, který se netradičně neinspiroval ve hvězdě daného sportu, ale v tom, který v něm byl nejhorší. Michael Edwards toužil po účasti na olympiádě, chybělo mu ale to hlavní - talent. Díky obrovské vytrvalosti a houževnatosti se mu to ale jednoho dne přeci jen podařilo, reprezentoval Velkou Británii ve skoku na lyžích. Zúčastnil se olympijských her 1988 v Calgary, skákal na středním i velkém můstku a ač skončil v obou případech poslední s obrovskou ztrátou, stal se miláčkem publika.

Dycky Sunderland (2018-2020)

Dycky Sunderland je dokumentární seriál s dvěma sériemi, který zaujal snad všechny fotbalové fanoušky. Netočí se kolem největšího úspěchu klubu, ale naopak kolem jeho noční můry. První sezona se věnuje pádu z Premier League, druhá o snaze prodrat se zpět. Seriál zaujal zejména netradičním pojetím, emocemi i chvílím, kdy euforii střídá beznaděj.

Filmů a dokumentů je o sportovcích, klubech i fanoušcích celá řada. Netočí se pouze o fotbalistech či hokejistech, zfilmované příběhy najdete i o boxerech, snowboardistech, surfařích... Vybrat jen pár je nesmírně těžké. A jaký zaujal nejvíc vás?