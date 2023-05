Slavia zbořila mostecké impérium. Házenkářský titul slaví po třinácti letech

„Rozhodl první zápas, kde jsme předvedly hru, jakou jsme nepředvedly celou sezonu. My chtěly. Neříkám, že Most nechtěl, ale my bychom dnes trhaly parkety a radši tady umřely, než aby Most získal desátý titul,“ jásala slávistická brankářka Petr Kudláčková, která před sezonou ohlásila comeback z francouzského Dijonu. „Trošku ze srandy jsem říkala, a z hloubi duše jsem věřila, že se po letech v cizině vracím pro titul. V půlce sezony bych tomu nevěřila.“

Slavia zlomila mostecké prokletí, ve finále s Černými anděly prohrála šestkrát. Posedmé už slzy nedopustila a oslavila osmý titul v samostatné historii. První od roku 2010.

Sešívaní, kteří první zápas na domácí půdě ovládli 32:26, odstartovali před hučící tribunou dobře a utrhli se do dvoubrankového vedení. Mírný náskok si drželi čtvrthodinu, jenže domácí Černí andělé zpevnili obranu a brankářka Müllnerová předváděla parádní zákroky. Karta se začala obracet, úspěšnost střelby hostů klesla a Most poprvé vedl 8:7. Do přestávky šel s náskokem dvou branek.

Když na startu druhého poločasu skórovaly Cholevová se Stříškovou a celek trenérů Tancoše s Hanusem se dostal na +4, zdálo se, že teď už Andělé zlatý obrat dotáhnou. V celkovém součtu scházely dva góly. Reprezentantka Cholevová pálila jako o život, do půlky druhé části nasázela polovinu mosteckých gólů. Jenže když její sólo skvěle vychytala báječná brankářka Kudláčková, Most zlomila. Kolektivním výkonem se Slavia dotáhla a držela soupeřky na uzdě.

Černí andělé dobývali české tituly nepřetržitě od roku 2013. Letos se utkali se Slavií i ve finále Českého poháru, to ještě o gól vyhráli. Podruhé v historii také startovali v Lize mistryň, kde začaly jejich potíže. V součtu s minulou účastí prohráli sedmnáct zápasů v řadě, čímž vytvořili smutný rekord nejprestižnější soutěže. A teď jsou smutní zase, v české interlize.