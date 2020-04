Internetové MČR v šachu podvody neodhalilo. Vyhrál Kislinsky před Navarou, kterému vypadlo připojení

Praha První internetové mistrovství České republiky v bleskovém šachu vyhrál velmistr Alexey Kislinsky, když největší favorit David Navara skončil se stejným počtem bodů, ale horším pomocným hodnocením na druhém místě. Mistrovství, které uspořádal Šachový svaz ČR na herní platformě Chess.com, se zúčastnily čtyři stovky hráčů. Hrálo se v sobotu večer, ale výsledky byly potvrzené až v pondělí kvůli počítačové kontrole, zda někdo z hráčů nepodváděl.

U hraní šachu přes internet jsou totiž podvody, spočívající v nepovolené počítačové nápovědě, mnohem snažší a tedy i častější než při běžném hraní v turnajovém sále. Při významných turnajích jsou hráči i diváci při vstupu do sálu kontrolování v bezpečnostních rámech, aby u sebe neměli mobilní telefon, či jiné elektronické zařížení, přes které by mohlo být někomu z aktérů napovídáno.

Naproti tomu při hraní z domova přes internet toto nejen nemůže nikdo zkontrolovat, ale především ta partie se právě přes počítač či chytrý telefon hraje. Jak tedy zabránit, respektive ověřovat, že někteří z hráčů nemají na počítači zároveň puštěný i nejaký šachový motor, který jim pozice vyhodnocuje a napovídá nejlepší možné tahy?

Obecně se kontroluje, zda partie hráčů nemá překvapivě vysokou shodu s tahy doporučovanými šachovými programy, či zda nevykazuje jiné nepravděpodobné charakteristiky. Pokud by si někdo z účastníků internetového turnaje nechal od počítače napovědět jednou nebo dvakrát za partii, tak to samozřejmě není možné odhalit. Nicméně to většinou k poražení silnějšího sooupeře nestačí. Pokud by ale někdo hrál podle nápovědy počítače velkou část partie, tak na to programy proti podvádění většinou přijdou.



Větší riziko podvodu je u klasických partií s dlouhým časem na rozmyšlenou, než u bleskových partií, kde hráči v závěru partie provádějí často i více než jeden tah za vteřinu a na jakékoliv podvodné konzultace tak nemají čas.

Každopádně závěr z anticheatingové kontroly internetového mistrovství ČR v bleskovém šachu byl zcela negativní, tedy velmi potěšující – podvod nebyl odhalen ani v jednom případě, a tak bylo pořadí v tabulce potvrzené:

Internetové MČR v bleskovém šachu 2020

Alexey Kislinsky David Navara Epaminondas Kourousis Peter Michalík Jan Vykouk

(celkem se zúčastnilo 399 šachistů)

Nekvalitní internetové připojení

Negativem internetového hraní, které se projevilo nejen na tomto přeboru v bleskovém šachu, ale i třeba v superturnaji Magnus Carlsen Invitational je riziko kvality internetového připojení. Pokud vám například vypadne internetové připojení v okamžiku startu partie, tak na serveru Chess.com tu partii automaticky prohráváte, byť už třeba za minutu byste ho měli obnovené. A přesně to se stalo i v první partii Davidu Navarovi, kterému při čekání na rozlosování a start prvního kola na pár desítek vteřnin vypadl doma internet a on první partii kontumačně prohrál.

Nejlepšímu juniorovi světa Alírezovi Fírúzdžovi na turnaji Magnus Carlsen Invitational zase vypadlo připojení k hracímu serveru Chess24.com ve zcela vyhrané koncovce v partii s Hikaruem Nakamurou. Nakamura si myslel, že Fírúzdžovi vypršel čas kvůli dlouhému přemýšlení a odešel od partie, takže se po připojení Fírúzdži zpět k serveru, což se stalo asi za minutu, už ta partie nedala dohrát. Zde nakonec rozhodčí po diskuzi s hráči rozhodli, že partie bude dána za remis.

Šachový svět nyní diskutuje, jak tyto situace nejlépe řešit. Rozhodnutí, která byla v obou případech učiněna totiž zjevně nebyla správná – v prvním poškodila Navaru, ve druhém Fírúzdžu. Lze to ale dělat lépe a spravedlivěji?

Na závěr se podívejme na hezký moment z partie nejlepšího českého šachisty Davida Navary s mezinárodním mistrem a bankéřem Jiřím Jirkou. Navara hraje v herně Chess.com pod přezdívkou FormerProdigy a Jirka pod nickem Krvelacny_krecek.

IM Jirka – GM Navara

Internetové MČR v bleskovém šachu 2020-rozklikem zobrazíte diagram.

Diagram

Bílý Jirka obětoval figuru za dva pěšce a útok na soupeřova krále. Černý Navara ale ukáže, že ani bílý král nestojí nijak bezpečně...



24...Vxc2! 25.Je7+ Bílý si možná myslel, že tento mezišach černý přehlédl, že počítal jen s variantou 25.Dxc2 Dxd5 a s dalším Sc6 a zapojením věže k neodvratnému útoku na bílého krále.

25...Dxe7! 26.Dxc2 Bílý nemohl sebrat dámu dxe7, protože by dostal mat Vxh2#.

26...Df7 27.Db3 Dxb3 28.axb3 Sc6 a bílý se vzdal. 0-1