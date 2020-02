Investice do cyklistiky je lepší než do fotbalu či hokeje, Giro bychom pořádat měli, tvrdí funkcionář Kováč

PRAHA Česko by mohlo pořádat první tři etapy slavného cyklistického závodu Giro d’Italia. K tomu byla ale bylo potřeba hodně peněz a úsilí organizátorů.

Slavný cyklistický závod Giro d’Italia by mohl dorazit do Česka. S jeho pořadateli v těchto dnech jedná česká premiér Andrej Babiš. Skutečně by se ale vyplatilo do tak mamutího podniku investovat stovky milionů? Přesvědčený, že je to dobrá investice, je člen prezidia Českého svazu cyklistiky a partner v oblasti firemních financí ve společnosti Ernst & Young Petr Kováč. „Jedna koruna investovaná do reklamy v cyklistice má třikrát až čtyřikrát vyšší návratnost, než třeba ve fotbale či hokeji,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Co může start Gira přinést pořadatelské zemi?

Jde především o turistický aspekt závodu. Překvapivě je to mnohem méně o cyklistice (i když se jedná o jednu z největších cyklistický akcí na světě) a více o propagaci místa, odkud Giro startuje. Tradice startů mimo Itálii začala v roce 1965 a od té doby závod občas startuje mimo Itálii . Pro dané místo je to význačná událost, která přiláká velkou pozornost celého světa. Je to vlastně reklama na celou zemi, vedle pamětihodností i ukázka toho, že si může pořádání celého podniku vůbec dovolit organizačně a finančně. Svědčí to o vyspělosti země. Navíc minimálně třetina přenosu závodu je věnována buď památkám, ale také dění v zemi, v čem vyspěla, co se tam vyrábí a podobně.

Lidovky.cz: Takže jasný příjem budou peníze utracené v Česku turisty ze zahraničí. K tomu mi ale premiér Babiš říkal, že Česká republika se už turistiky příliš prezentovat nepotřebuje, že turistů má třeba taková Praha přes léto více něž dost…

K tomu si dovolím dva komentáře. Za prvé si nebavíme jen o Praze, v té by závod pravděpodobně jen startoval. Podobně to bude letos v Maďarsku, kde závod startuje v Budapešti a pak ukáže v rámci dalších etap i jiná města. Prahu turisté, jak říká pan premiér, samozřejmě znají dobře.

Druhý vás možná na první pohled nenapadne. Prahu totiž znají důvěrně skupiny turistů, které vyhledávají divoké rozlučky se svobodou a levné pivo. Jenže u cyklistiky se bavíme o jiné klientele a jiné propagace České republiky. Nezažívají Prahu jen tak, že chodí z hospody do hospody.



Lidovky.cz: To už se dostáváme na půdu těžce uchopitelné prestiže. Mohly země, které v minulosti start Gira pořádaly, po pár letech jasně říct, že jim to v něčem prospělo?

Nepochybně. Samozřejmě jsou v tom zahrnuty kapitoly lépe i hůře měřitelné. Začnu těmi prvními. Řada studií studující do hloubky dopad reklamy došla k závěru, že jedna koruna investovaná do reklamy v cyklistice má trojnásobný až čtyřnásobný dopad oproti koruně investované do reklamy ve fotbale nebo hokeje. Je to sice překvapivé, ale dá se to dokázat.

Giro d’Italia sice není totéž co Tour de France, ale přesto má televizní signál předávaný do 190 zemí světa, přičemž 20 až 30 zemí využívá přímý přenos. To je ohromná suma lidí, odhaduje se, že se v klasické televizi jedná o něco málo pod miliardu diváků. Jen na stránkách Gira jsou během závodu průměrně tři miliony aktivních účastníků. Do toho si můžeme připočíst nespočet interakcí na sociálních sítích. Na stránkách Gira si lidé prohlédnout na 80 milionů stránek. To vše se dá převést do řeči čísel pro sponzory a další.

Lidovky.cz: Mělo by pořadatelství Gira vliv na případnou kandidaturu pro další sportovní akce?

Řeklo by to o nás, že jsme velmi schopný organizátor a bezpečná země, což je mimochodem důležitý moment, který si pořadatelé Gira zcela jistě vyhodnotili, než se do České republiky vydali. Je to totiž čím dál důležitější faktor a přispívá k obrazu země jako bezpečné a organizované země. Což je sdělení také pro zahraniční investory.

Lidovky.cz: Hodí se při pořádání Gira rozjet nějaké investice? Ať už na úrovni měst či celého státu.

Myslím, že investice spojené přímo se startem Gira nejsou u nás nikterak význačné. Znamená to maximálně vybavit některé úseky silnice novým povrchem, jinak si myslím, že toho příliš navíc není nutné udělat. Organizátoři Gira by o nás, pokud bychom neměli vyhovující infrastrukturu, ani nezavadili.

Lidovky.cz: České pořadatelství startu Gira je spojené s rokem 2022. Kolik lidí by se podle vás přijelo?

Bude to hrubý odhad, ale neváhal bych odhadnout, že jedna etapa přiláká okolo 450 tisíc návštěvníků. Záleží ale na rozvržení etapy, neznamená to, že se sejde na jednom místě téměř půlmilionový dav. Pokud by se třeba jelo z Prahy do Brna, nebyl by nápor v jednotlivých místech tak velký a zájem se rozprostře po celé trase.

Lidovky.cz: Můžeme Giro s něčím srovnat? Pravidelně u nás pořádáme například Moto GP v Brně.

Jenže to je na uzavřeném místě, kde se lidé koncentrují. Moto GP má navíc dle mého odhadu méně diváků přímo na místě i u televize. Myslím, že Giro d’Italia nelze srovnat s ničím, co jsme v novodobé historii České republiky pořádali.

Lidovky.cz: Určitě ale existují i úskalí, na která si bychom si museli dávat i po té byznysové stránce pozor…

Nemá cenu zastírat, že to není pro pořadatelskou zemi zrovna jednoduchý úkol. I přes vysokou návratnost je rozpočet na pořádání takové akce značný. Je to náročná věc, kterou nezorganizujete během dvou měsíců. Je třeba na tom pracovat soustavně a systematicky. A to se nebavíme jen týmu na úřadu vlády, ale také řady samospráv a byznysové komunity. V neposlední řadě také organizací ze světa cyklistiky. Ale právě o tom to je – dokázat, že jsme něčeho takového schopni.

Lidovky.cz: Točíme se kolem sféry byznysu. Pan premiér mi říkal, že by chtěl, aby dostaly během závodu české firmy možnost co nejlepší reklamy. Je to pro ně zajímavý prospekt?

Bez pochyby je to možnost pro český byznys prezentovat se na platformě, s níž se u nás nedá nic srovnat. I kdybyste si dali reklamu na CNN či jiný globální kanál, nebude mít stejný dopad, jako být vidět na Giro d’Italia.

Lidovky.cz: A co domácí trh? Je tu cyklistika dostatečně populární, aby slavná závod dokázal zbláznit třeba celý pořadatelský region?

O tom vůbec nepochybuji. Cyklistika je co do počtu fanoušků či reálných provozovatelů na stejné úrovni jako fotbal či hokej. Propaguje navíc zdravý životní styl, je to také součást uvažování o městské dopravy v budoucnu.

Lidovky.cz: Nevadí, že nemáme ve startovním poli špičkové české závodníky?

V první řadě to není zcela pravda. Jsou tam závodníci jako Zdeněk Štybar, Jan Hirt či Roman Kreuziger. Národní element tam tedy nepochybně je. Jenže fanouškové cyklistiky nejsou zdaleka tak národně vyhraněni, fandí spíše sportu jako takovému.

Lidovky.cz: V čem spočívají hlavní úskalí takového podniku?

V první řadě jde o množství lidí, které se na tom podílí. Už jen celé týmy plus organizátoři tvoří dohromady takové velké divadlo na kolečkách, které se přesouvá v čase a prostoru. Zůstává tak otázka, kde se ubytují a kde zaparkují. Další aspekt je trasa, po níž závodníci projedou. Zbytek úkolů nechci zlehčovat, ale bývají dobře promyšlené dopředu a nepředstavují výrazný problém.

Lidovky.cz: Kdybych vás posadil na premiérského křesla, přijal byste nabídku ceny 12 milionů euro, o které se v souvislosti pořádáním Gira hovoří?

Velice rychle bych se snažil posbírat relevantní informace z domova i ze zahraničí. Sledoval bych, jak to bude probíhat letos ve srovnatelném Maďarsku, a podíval bych se, jak to proběhlo před dvěma lety v Izraeli, kde už se dá hodnotit dopad. Spolupracoval bych s našimi odborníky, například s mým bývalým kolegou Reném Andrlem, který je v současnosti sportovním ředitelem cyklistického týmu Israel Start-Up Nation. Poté by bylo třeba vytvořit malou pracovní skupinu, která by byla schopná na vládě říct, kde jsou mantinely vyjednávání.

Lidovky.cz: Maďary prý Giro vyjde na zhruba 750 milionů korun. Jste přesvědčen, že se jim to vrátí?

Rozhodně se jim to vrátí, byť nemohu komentovat, co všechno je v tom výpočtu započteno. Navíc se dá říct, že většina z těch nákladů se utratí přímo v Maďarsku, nikam nezmizí.

Lidovky.cz: Nevyplatilo by se zapojit do organizace i menší města, než jen jet „velkou trojku“ Praha, Brno, Ostrava?

Byl bych v tom opatrný. Jak jsme si už řekli, je s tím spojená účast statisíců lidí a ta menší města nejsou nafukovací. Hned po skončení závodu se navíc celý podnik musí rychle sbalit a vyrazit pryč. Je ale samozřejmě na nás, co chceme světu ukázat.