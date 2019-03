Wiererová slaví první titul mistryně světa v biatlonu, Češky až za první patnáctkou

Östersund Italka Dorothea Wiererová vyhrála na biatlonovém mistrovství světa závod s hromadným startem a získala první individuální titul. Českým reprezentantkám se v obtížných podmínkách v Östersundu nedařilo na střelnici: Markéta Davidová skončila s pěti chybami šestnáctá, Veronika Vítková proběhla cílem hned za ní.

Wiererová měla dosud jediný individuální cenný kov ze stíhačky na MS 2016, kde skončila druhá. Po třech bezchybných střelbách přijela na závěrečnou položku s půlminutovým náskokem. Pak sice dvakrát minula, ale soupeřky toho nedokázaly využít. Stříbro získala s pětisekundovým odstupem Ruska Jekatěrina Jurlovová-Perchtová. Na bronzovou příčku se suverénně nejrychlejším během dostala navzdory čtyřem trestným kolům Němka Denise Herrmannová, která přidala bronz ke stříbru ze stíhačky.

Davidová se držela ve vedoucí skupině do druhé střelby, ale pak dvakrát chybovala a propadla se. Přidala ještě tři chyby vestoje a do závěrečného kola vběhla na 17. pozici.

She's had several silver and bronze but today she put the ORO into DORO: @Fisiofficial's Dorothea Wierer gets her first gold in a big event! #2019Ostersund 



