Jachtařky Burska a Tkadlecová klesly po třetím dnu regaty na OH na 18. místo

Po úvodním čekání na vítr se dnes naplno rozjely soutěže ve windsurfingu, v němž se v neděli nezávodilo vůbec a v pondělí se odjely jen dvě jízdy. Kateřina Švíková figuruje po sedmi ze 17 jízd na průběžném 6. místě. Nejlepší z úvodní série postoupí přímo do finále, druhá a třetí půjdou do semifinále a závodnice ze 4. až 10. místa do čtvrtfinále.

Burska a Tkadlecová dnes program zahájily 16. místem, což bylo dosud jejich druhé nejhorší umístění po 20. příčce z pondělí, kterou ale ve výsledcích škrtají. V dalších dvou jízdách pak přidaly dvě 19. místa a propadly se pořadím.