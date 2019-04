Jak blízko je návrat Alonsa do F1? Pokud ucítí šanci na pódium, pojede, věří Coulthard

Londýn / Praha Blíží se návrat legendárního závodníka Fernanda Alonsa do kokpitu formule 1? Podle bývalého jezdce Davida Coultharda ano, pokud bude mít stáj McLaren šanci na stupně vítězů.

Španělský pilot s kariérou v královně motorsportu skončil v listopadu loňského roku. Před sebou měl vizi zisku Motoristické trojkoruny – tu získá závodník, který zvítězil v závodu 500 mil Indianapolis, Velké ceně Monaka F1 a 24 hodin Le Mans. Z těchto tří chybí Alonsovi jen první jmenovaná výzva.



„Když si bude myslet, že je šance na zisk pódia, tým bude mít pocit, že sezóna pokračuje dobře, že jejich auto bude na daném okruhu skutečně výkonné...“ myslí si Coulthard. „Například před závody v Mexiku víte, že je to trať, kde si Red Bull myslel, že bude mít dobrou výkonnost kvůli nadmořské výšce. Jejich turbo nastavení s motory Renault loni znamenalo, že by byli méně znevýhodněni v porovnání s Ferrari i Mercedesem, takže věřili, že mají možnost vyhrát,“ vzpomíná britský pilot na loňský podnik, na němž skutečně triumfoval Max Verstappen z Red Bullu.



„A vidíte, stejně tak to dopadlo i v Monte Carlu, kde je daleko menší závislost na výkonu,“ přidává další okruh do výčtu rodák z Twynholmu. „Takže pokud se sejdou dvě věci, tedy že McLaren bude tušit, že se na daném závodišti jeho vozu bude dařit, a zároveň Fernando uvěří, že se dostane na pódium, pak nepochybuji, že by v sobě našel hlad, motivaci a zapůsobilo by i jeho ego,“ dodává vítěz třinácti velkých cen formule 1.

K těmto spekulacím se pochopitelně vyjádřil i samotný Alonso. Podle některých médií by uvažoval nad tím, že by se posadil jen do Ferrari či Mercedesu. „V tuhle chvíli ne,“ usmál se Španěl. „„Dosáhl jsem všeho, o čem jsem v F1 snil, a vlastně ještě víc. Kdybych se vrátil, o čemž pochybuji, protože jsem se rozhodl ukončit tuto etapu své kariéry, pak jen v případě, že bych měl příležitost bojovat o titul šampiona.“

„Myslím, že žádný řidič by takovou příležitost neodmítl, ale myšlenka být sedmý, šestý nebo dokonce čtvrtý mě nezajímá,“ komentoval dvojnásobný mistr světa s Renaultem.