Jak do čtvrtfinále MS v basketbale? Češi musí fandit Američanům, kteří skupiny umí

PRAHA Čeští basketbalisté potřebovali k jistotě senzačního postupu do čtvrtfinále světového šampionátu porazit Řeky. To se nakonec nepovedlo, favorité z jihu Evropy zvítězili 84:77, přesto je velká šance, že si svěřenci Ronena Ginzburga zahrají mezi nejlepšími osmi týmy planety.

Po třech výhrách v řadě sice opět padli, přesto mohou být čeští basketbalisté spokojeni. S favorizovanými Řeky prohráli „jen“ o sedm bodů a díky tomu mají lepší celkové skóre.

To ale bude o umístění v osmifinálové skupině rozhodovat až ve chvíli, kdy Američané porazí Brazilce v zápase, který budeme od 14:30 hodin sledovat v aktualizovaném článku na našem webu.

Češi, Řekové a Brazilci by se totiž srovnali na stejném počtu bodů a Satoranský a spol. z tohoto srovnání vycházejí dle kritérií nejlépe.

Existuje samozřejmě i varianta, že jihoamerický celek favorita turnaje, který přicestoval do Čína s mladým a progresivním celkem, porazí. V minulosti se to Brazilcům již povedlo, a to hned pětkrát z dvanácti vzájemných soubojů. Pravdou ale je, že poslední jejich výhra se datuje už do roku 1986 (MS) a že poslední tři měření sil ovládli Američané.

Poslední ale velmi těsně, na zlatém MS 2010 po výsledku 70:68.

Právě na tomto i následujícím MS 2014 pak Američané vyhráli všech devět zápasů. Naposledy na světovém šampionátu prohráli před třinácti lety v semifinále s Řeckem (95:101). Hned třikrát na MS prohráli o čtyři roky dříve, ovšem pouze jednou ve skupinové fázi (s Argentinou 80:87), dvakrát padli na bronzovém šampionátu v roce 1998 (jednou v základní skupině s Litvou 82:84).

Obecně tak platí, že skupinové fáze zámořský celek umí a to i ve chvíli, kdy mu ve své podstatě o nic nejde. Potvrdí se to také proti Brazílii, která je outsiderem s kurzem 11 ku 1?