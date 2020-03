Jak se dostat na olympiádu? Mnoho sportovců má problémy s kvalifikací

Praha Olympijské hry v Tokiu jsou stále plánovány na původní termín. Jenže mnoho sportovců zatím neví, jak se na ně mohou kvalifikovat.

Situace kolem pandemie koronaviru jak v České republice, tak na celém světě nenasvědčuje tomu, že by za 126 dní mohl začít největší sportovní svátek planety – letní olympiáda. Spousta kritiků, včetně těch z řad sportovců, říká: Odložit, či tentokrát úplně zrušit! Mezinárodní olympijský výbor přesto stále věří, že oheň z řecké Olympie na konci července v japonském Tokiu přece jen zaplane.



„Všichni si moc dobře uvědomujeme, že zdraví je nejpřednější. Sport je pouze jednou součástí života, která teď musí ustoupit do pozadí, “ uvedl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, který ve středu absolvoval videokonferenci předsedů národních výborů s prezidentem MOV Thomasem Bachem. „Pokud se však podaří olympijské hry uspořádat v plánovaném termínu, pak právě sport a olympijské myšlenky sehrají svou společenskou roli, která se od nich – vedle výsledků – očekává. Dají světu naději, že se život vrací do normálních kolejí,“ myslí si.

Grafika: Vliv koronaviru na boje o LOH 2020 v Tokiu

Nejvýše postavený muž olympijského hnutí se snažil předsedy uklidnit prohlášením, podle kterého MOV dál věří, že se hry v Japonsku uskuteční. „Do jejich začátku zbývají více než čtyři měsíce. V tuto chvíli není třeba sahat k radikálním rozhodnutím a jakékoli spekulace jsou kontraproduktivní,“ řekl Bach.



Podle toho přistupuje k přípravám na Tokio i přes restrikce ze strany státu také ČOV, který podporuje sportovce v omezených možnostech přípravy. „I za této situace se snažíme na olympijské hry připravovat dle plánu,“ doplnil Kejval.



Obsazeno jen z poloviny

V rámci her však nejde jen o uspořádání samotné akce a zápolení na ní, klíčové jsou také kvalifikační turnaje a závody, jenž ve velké většině sportů probíhají právě v měsících těsně před začátkem olympiády. Hrozí tak neregulérnost, protože někteří sportovci prostě nebudou mít možnost se do Tokia kvalifikovat a o postupu mohou rozhodovat jiná kritéria než původně předepsaná. V současnosti je totiž podle MOV rozděleno „jen“ 57 procent účastnických míst.

„Kde to bude možné a kde bude zajištěn férový přistup pro sportovce a týmy, tam budou využity plánované kvalifikační soutěže. Všechny nutné změny kvalifikačních systémů a rozdělení zbývajících míst budou založeny na sportovních výsledcích (například žebříčky, dřívější výsledky). Kde to bude možné, bude systém reflektovat existující příslušné kvalifikační systémy,“ stojí v prohlášení Mezinárodního olympijského výboru.

To se ale nelíbí hvězdným sportovcům po celém světě, kteří otevřeně na sociálních sítích a v rozhovorech kritizují „nepřiměřený“ přístup MOV.

Předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach.

„Sledujeme informace, které se objevují v médiích, a snažíme se jimi řídit, ale podle všeho se jednotlivé vlády a MOV nejsou schopny dohodnout na správném postupu. MOV radí sportovcům, ať se připravují na olympiádu, jako by měla normálně proběhnout, přitom vláda zavírá sportoviště i veřejné prostory. Jsem pod tlakem, abych se připravovala jako normálně, což prostě není možné,“ stěžuje si britská světová šampionka v sedmiboji Katerina Johnson-Thompsonová.



„Vzkaz od MOV není, abychom se chránili, ale ať si najdeme místo na trénink. Chápu, že se snaží olympiádu zachránit, ale první priorita všech musí být veřejné zdraví. Musíme si uvědomit, že je to opravdu nebezpečné onemocnění,“ přidává se reprezentant USA ve stolním tenise Han Xiao, který je zároveň členem americké komise sportovců.

„Chápu, že odkládají nepříjemné rozhodnutí, ale za mě bych olympiádu minimálně o rok odložil. Úplné zrušení by byl velký průšvih, ale už brzy se musí učinit zásadní prohlášení a v tuto chvíli není podle mě reálné olympiádu uspořádat,“ přisvědčuje americká tyčkařka Sandi Morrisová.



„Vůbec nevíme, jak moc se ještě situace může zhoršit. Klidně to zatím může být jen špička ledovce,“ dodává Guy Learmonth, úspěšný britský půlkař.

Zátopek jako motivace

Právě v atletice jsou problémy zřejmě největší, většina kvalifikačních limitů se měla plnit až na mítincích venkovní sezony, která pořádně ani nezačala a prakticky vůbec neproběhne.

„Někteří nemohou naplno trénovat, někteří nemají přístup na veřejné dráhy a vnitřní sportoviště. Pracujeme na tom, abychom jim pomohli tato zařízení olympiáda najít,“ říká prezident světové atletiky Sebatian Coe pro list The Times. „Různé země mají odlišná zdravotní omezení. Když teď žijete v Itálii, Francii nebo Španělsku, je to velmi komplikované. Náš sport byl vždy o férovosti a rovném přístupu, takže bychom se neměli stydět za to, že tohle je naše ambice. Realita je, že to nemusí být možné ve všech případech, ale chceme pro to udělat maximum. Řada federací bude muset vymýšlet náhradní varianty rozdělování zbývajících olympijských míst,“ uvědomuje si.

Maskoti OH v Tokiu 2020 Miraitowa a Someity.

I přes hlasitou kritiku ale vedení MOV tvrdí, že se zástupci sportovců komunikuje a podle nich je stále velký zájem olympiádu uspořádat. „Padla spousta dotazů týkajících se kvalifikací, možného posunutí her, karantény, tréninku, zdravotních opatření. Z debaty bylo patrné, že Mezinárodní olympijský výbor chápe nervozitu a nejistotu. I to, že nyní není důvod řešit změnu termínu her. Takže nezbývá než improvizovat, tvrdě makat a doufat,“ uvedl předseda komise sportovců ČOV a olympijský vítěz v pětiboji David Svoboda.



Zástupci českého sportu se proto snaží hledat pozitivní pohled na věc. „Věřím, že sportovci najdou cestu, jak se připravovat s respektem ke všem opatřením, která se dotýkají všech,“ říká sportovní ředitel ČOV Martin Doktor. „Jako motivaci a povzbuzení ohledně tréninku v nestandardních podmínkách doporučuji jakoukoli knihu o Emilu Zátopkovi,“ vyzdvihuje jednoho z nejlepších sportovců naší historie.

„Člověk ale nemá vůbec chuť, protože neví, co bude,“ namítá zkušený veslař Ondřej Synek. „Nálada je blbá. Sport má šířit radost a pozitivní energii, teď se každý bojí a mezi lidmi panuje strach. Pozitivní energie není.“

Není se čemu divit.