Jako jediný z členů Velké trojky. Nadal vyzve v semifinále US Open Berrettiniho

New York Zatímco jeho hvězdní souputníci už na US Open skončili, on u sítě mocně slavil. V pravačce Rafael Nadal svíral raketu, zaťal svaly, až mu naběhly žíly a užíval si vítěznou euforii. Španěl se právě probil do semifinále US Open. Jako jediný z členů Velké trojky.

Williamsová opět postoupila do grandslamového finále, utká se v něm s Andreescuovou Novak Djokovič (světová jednička) a Roger Federer (třetí nasazený) v New Yorku mezi kvartet nejlepších tenistů nepostoupili, což je jev v posledních letech nevídaný. Vždyť předchozích 11 grandslamových triumfů si rozdělili právě Federer, Nadal nebo Djokovič. „Nic to ale neznamená,“ ujistil Švýcar, jenž padl v pětisetové čtvrtfinálové bitvě s Bulharem Dimitrovem. Po překvapivém konci s až 78. hráčem žebříčku ATP čelil Federer řadě otázek na budoucnost. Dokážete si představit, že hrajete tenis i ve 40 letech? A věříte si na překonání rekordu nejstaršího grandslamového vítěze, který drží od Australian Open 1972 Ken Rosewall, kterému tenkrát bylo 37 let? „Není to nemožné,“ odpověděl na první dotaz. „Nemám křišťálovou kouli. Vy snad ano? Každopádně teď jsem zklamaný. Otřepu se a vrátím se,“ reagoval na druhý. Za dosavadními výkony v sezoně se ale Federer ohlédl pozitivně. Před dvěma měsíci svedl spektakulární bitvu ve finále Wimbledonu s Djokovičem, kterou mnozí s předstihem nazvali soubojem roku. Na okruhu se navíc pyšní bilancí 43-7.

Snad ještě pozitivnější slova o grandslamové budoucnosti volil Djokovič. A to i přesto, že obhájce titulu se loučil v osmifinále kvůli zranění. „Není tajemství, že dosáhnout na současný Rogerův rekord je mým cílem,“ řekl dvaatřicetiletý Srb.

Federer dosud získal 20 grandslamových trofejí, Nadal 18 a Djokovič 16. Hon, kdo z tenisových mistrů zamíří do sportovního důchodu s nejvyšším počtem titulů z grandslamových klání, tak dosud žádný z nich nevzdává. Na letošním US Open už ale sbírku může rozšířit pouze třiatřicetiletý Nadal. „Je lvem uprostřed džungle,“ přidal na adresu svého čtvrtfinálového přemožitele Diego Schwartzman. „Je to největší bojovník v historii sportu,“ přidal zase Matteo Berrettini, Nadalův semifinálový sok. Jejich duel se odehraje v noci z pátku na sobotu. Druhou dvojici tvoří ruský mladík Daniil Medveděv a již zmíněný Dimitrov.

Nadalova cesta k dalšímu zápisu do historie se tak zdá být vyklizená. Kromě něj žádný ze semifinalistů nikdy na největších tenisových akcích roku nehrál finále. Berrettini pokračuje na US Open ve spanilé jízdě, v semifinále vyzve Nadala „V semifinále grandslamu ale nemůžete čekat lehkého soupeře, “ upozorňuje Nadal. Leč nezkušeného ano. Berrettini prožívá průlomovou sezonu. Vylepšil si kariérní maximum, získal dva tituly a čeká ho dosud životní mač proti Nadalovi. „V mládí jsem hltal jeho zápasy. Viděl jsem jich snad stovky,“ vzpomíná Berrettini. „A tehdy jsem snil, že jednou budu hrát velké zápasy proti takovým hvězdám.“ Ano, překvapivý semifinalista si plní sen. Ale bylo by překvapením, kdyby ho Nadal na cestě za svým 19. grandslamem nezastavil.