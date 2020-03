Jako lídr musíte být v první linii, říká boxerská ikona, která pomáhá nejpotřebnějším

Praha I v zástupu slavných sportovců, kteří všemožnými způsoby pomáhají tlumit dopady pandemie koronaviru, Manny Pacquiao vyniká. Snad kvůli své obvyklé profesi: globální ikona boxu je na rodných Filipínách zároveň senátorem a teď je připravena osobně pomáhat nejpotřebnějším. „Jako lídr musíte být v první linii,“ řekl.

Materiální příspěvek: ze svého 600 tisíc roušek a pět autobusů pro zdravotníky, k tomu po jednáních s šéfem čínského molochu Alibaba dodávka 50 tisíc testů zdarma. Morální příspěvek? K nezaplacení.

Lidnaté souostroví v jihovýchodní Asii tak jako zbytek planety registruje sílící vlnu diagnózy COVID-19. A ten nejslavnější z Filipínců je připraven udělat maximum.

„Nebojím se smrti. Budu pomáhat těm, co to potřebují,“ uvedl Pacquiao pro Manila Bulletin s tím, že je připraven riskovat vlastní zdraví. „Jako lídr musíte lidi vést a ukázat jim, že jste s nimi. Panika a vykupování by zasáhly ty nejzranitelnější žijící na ulicích. Sám jsem vyrůstal v chudobě. Vím, jak se cítí.“

Představa masivního rozšíření koronaviru v jihovýchodní Asii patří k těm nejhorším možným scénářům. Stomilionové Filipíny se v kritických časech upínají právě ke sportovci - a nezní to vůbec absurdně.

Pacquiao totiž o svoji vlast dlouhodobě pečuje. Financuje stavby nemocnic, škol, kostelů. Když zemi zpustošil tajfun, osobně rozdával jídlo, peníze a Bible.



Jak rozdílná prezentace oproti jiným boxerským superhvězdám! Když se v roce 2015 chystala jeho slavná bitva s Floydem Mayweatherem, v jinak nebezpečných ulicích Manily dočasně ztichla i kriminalita, až tak krajané hltali jeho boj v ringu.

V politice je od roku 2010; letos snil o letním návratu k boxu, ale místo toho se rve na jiné frontě. Že má každý poslanec či senátor něco podobného automaticky v popisu práce? Hezká představa, nikoli realita. Pacquiao jde příkladem, využívá svého jména, slávy i jmění. Díky tomu dotáhl jednání třeba se zmíněným šéfem Alibaby Jackem Ma.

„Při všem, co se nyní ve světě děje, je nejlepší čas se spojit a vzájemně si pomáhat,“ ocenil Pacquiao.

Knokautovat virus bude patrně i nad jeho možnosti; tentokrát jistě bohatě postačí, pokud Filipíny nebudou muset házet předčasně ručník do ringu.