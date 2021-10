Lyžařský svaz žádá návrat ředitele Olympu. Hamáček ho nečekaně odvolal hned po volbách

Personální záležitosti by podle lyžařů měla řešit až nová vláda sestavená na základě výsledků nedávných voleb. Načasování je nešťastné i kvůli tomu, že zbývá jen 115 dní do zimních olympijských her v Pekingu. Lyžařský svaz proto vyzval k Beranovu návratu do funkce.

Beran vedl Olymp od roku 2014. Pod křídla tohoto resortního centra patří řada olympioniků v zimních sportech včetně rychlobruslařky Martiny Sáblíkové, biatlonových reprezentantů v čele s Michalem Krčmářem a Markétou Davidovou, bobistů a skeletonistky Anny Fernstädtové, běžkyně na lyžích Kateřiny Razýmové nebo slalomářky Martiny Dubovské.

Lyžaři byli s Beranovou prací spokojeni. „Jiří Beran v roli ředitele působil osm let, nikdy s ním nebyly žádné problémy, naopak, vždy pracoval ve prospěch českého sportu. Plně respektujeme právo ministerstva vnitra na obsazení funkce ředitele resortního centra, ale současně vyzýváme, aby personální záležitosti byly řešeny až po ustavení nové vlády, a ne sto dnů před olympijskými hrami,“ uvedl svaz ve vyjádření pro média.

Obává se narušení přípravy sportovců na ZOH 2022 v Pekingu. „Proto vyzýváme k návratu Jiřího Berana do funkce a k transparentnímu řešení personálního obsazení této funkce,“ doplnili lyžaři.

Biatlonový svaz se ke kritice přidal. „Nerozumíme tomu, proč dva dny po sněmovních volbách dochází k tomuto nečekanému kroku,“ říká prezident Jiří Hamza a dodává: „A proto podporujeme stanovisko Svazu lyžařů ČR.“



Na Beranovo odvolání v pondělí upozornil server iROZHLAS.cz. Mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška pro Radiožurnál uvedl, že se jednalo o „dlouhodobě plánovanou výměnu“.

Beran ale žádné informace o chystaném odvolání neměl. „Za celou dobu mého působení mi nebylo cokoli vytýkáno, nebyl jsem upozorněn na jakékoli pochybení. Svému odvolání nerozumím a nechápu ho, ale nezbývá mi nic jiného, než ho respektovat,“ uvedl na dotaz ČTK.

Hamáček ho odvolal v pondělí, tedy první pracovní den po volbách, ze kterých se ČSSD pod jeho vedením nedostala do Poslanecké sněmovny. V budoucí vládě bude v čele ministerstva vnitra, pod které Olymp jako resortní centrum spadá, někdo jiný.

Pro Berana je zásadní, aby se sportovci Olympu mohli bez problémů připravovat na olympijský vrchol nadcházející zimní sezony. „Moc si vážím podpory ze sportovního prostředí. I na jejím základě bych rád o svém budoucím působení hovořil s novým ministrem vnitra, jak se sluší a patří v civilizované demokratické zemi. Jsem přesvědčen, že českému sportu mám ještě co dát, nechci nedobrovolně odcházet od nedokončené práce,“ doplnil.