Jasná záležitost. Podruhé na Giru slaví Démare, Sagan do sprintu nezasáhl

Až v závěrečné rovince se rozhodovala šestá etapa italského Gira. Byla to ale jasná záležitost. Sprinter Arnaud Démare zaútočil ze zadních pozic a s velkým náskokem si dojel pro druhý etapový triumf. V růžovém dresu pro celkového lídra zůstává Joao Almeida.

Na italské Gira přijel v lepší formě než na Tour de France. Ve druhé etapě Peter Sagan skončil druhý, na stejné příčce dojel i v pátém dějství, tehdy ho navíc od vítězství dělilo jen pár centimetrů.

Vyjde mu to do třetice? Tak zněla otázka před šestou etapou.Nevyjde. Ve sprintu slovenský fenomén ztratil a pro jasné vítězství si dojel Arnaud Démare.

Trasa z Castrovillari do Materi měla přitom Saganovi skvěle sedět. Celkem 188 kilometrů, několik menších kopců a závěr do mírného stoupání.



Jeho tým Bora-hansgrohe velkou část dne strávil na čele pelotonu a kontroloval náskok čtyřčlenného úniku. Když pak do cíle zbývalo 14 kilometrů, balík definitivně smazal náskok posledního z uprchlíků.

Tou dobou už na čele probíhal poziční boj. V závěrečné části trati se nacházelo několik technických zatáček, k tomu byl 2,5 kilometrů před cílem i úsek s desetiprocentním sklonem.

Nikdo z cyklistů zde nechtěl ztratit, a proto se na čele startovního pole mísily jak sprinterské týmy, tak i stáje s jezdci na celkové pořadí.

V popředí tak byly kromě Bory k vidění dresy Sunwebu, který pracoval pro Michaela Matthewse, FDJ, jež jelo pro Démara, ale i QuickStepu, který chránil celkového lídra Joaa Almeidu.

S útoky se vyčkávalo až do závěrečné rovinky. Sagana zbrzdil průjezd poslední zatáčkou. Jezdci před ním ho v ní lehce zavřeli a on musel přibrzdit. Do souboje o etapové vítězství tak nezasáhl.

Skvěle zvládl prudký výšlap Vincenzo Nibali z UAE Emirates, vepředu byl také Matthews nebo Fabio Fabro z Astany. Všechny ale jasně předčil Démare.

Jezdec FDJ útočil ze zadních pozic, rozkmital své rychlé nohy a už mu nikdo nestačil. Připsal si tak druhé vítězství na letošním Giru, celkové se v letošní sezoně raduje už podvanácté.



Na druhém místě finišoval Matthews, třetí byl Fellino. Sagan skončil na osmém místě.

Na prvním místě celkového pořadí nadále zůstává Joao Almeida, na druhého Pella Bilbaa má náskok 43 sekund. Třetí Wilco Kelderman má odstup 48 vteřin.