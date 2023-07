Jste nejlepší sprinter světa? Když Philipsen těží z ochoty van der Poela

Jste nejlepší sprinter na světě?

Ta otázka přiletěla z tiskového centra v Bayonne jako bič. Chvíli visela ve vzduchu, než se Jasper Philpsen usmál.

Ne, nevyvrátil ji, ale ani neudělal novináři tu radost, aby mu odpověděl kladně.

„Snažím se jen ze sebe dostat to nejlepší. Tohle je Tour, tady žádné dárky nedostanete. Všichni jednou naplno, proto si myslím, že můžu být s dnešním výkonem spokojený,“ uvedl diplomaticky.

Tak či tak, je prvním sprinterem od Marcela Kittela, který dokázal vyhrát poslední rovinatou etapu minulé Tour a první té současné. Byla to taky jeho třicátá výhra celkově a sedmá v této sezoně.

Jasper Philipsen slaví se svou partnerkou vítězství ve třetí etapě Tour de France

A rodila se vlastně dost jednoduše.

Nebyl to tak nervózní dojezd, jak možná mnozí očekávali. Žádný z cyklistů neupadl, sprinterské vláčky se krásně prolínaly, až nakonec souboj o to, kdo svému sprinterovi připraví nejlepší pozici pro závěrečné metry, vyhrál Alpecin.

Jak by ne, když Philipsenovi dělal rozjížděče čtyřnásobný vítěz Monumentu Mathieu van der Poel. Muž, který většinu sezony na svých bedrech drží veškerý tlak týmu. Na Tour má ale zatím skromnější roli.

Jasně, vždycky to bude lídr, ale zároveň nemá problém plnit i roli domestika (mnozí by se od něj mohli učit). Když přijde naprosto rovinatá etapa s hromadným dojezdem, je připraven Philipsenovi sloužit a nechat na silnici všechno jen proto, aby ho dostal na potřebné místo.

V Bayonne to udělal, na posledním kilometru převzal otěže jejich vláčku a Belgičanovi připravil nejlepší možnou pozici pro spurt.

„Když Mathieu dostane prostor, zabere takovým způsobem, že víte, že váš vláček nemá šanci nikdo předjet. Je to neskutečný rozjížděč sprintů. A vlastně není úplně snadné zůstat mu za zadním kolem,“ usmál se Philipsen.

On to v pondělí dokázal a pak z toho těžil.

V posledních 250 metrech se sám vydal vpřed nejkratší možnou cestou.

Jelikož do cíle vedla zatáčka na pravou ruku, Philipsen se začal tlačit směrem k pravé bariéře, kde lehce přivřel Wouta van Aerta. Trochu kontroverzní moment, který pak deset minut rozhodčí řešili.

„Ale nechápu, co tam řešili. Pokud chcete, aby sprinter jel rovně, musíte udělat dojezd bez zatáček. Když ho dáte do začátky na pravou ruku, je jasné, že ten první se zprostředka bude tlačit doprava,“ kroutil hlavou bývalý cyklista a nyní dánský expert Michael Rasmussen.

Vtipný byl v tu chvíli pohled do cíle.

Tam totiž Philpsen netrpělivě seděl a sledoval záběry ze spurtu spolu s bývalým týmovým kolegou a velkým kamarádem Tadejem Pogačarem.

Jejich fotka mluví za vše.

„Nakonec to bylo trochu drama, ale dobře to dopadlo. Kluci přede mnou udělali perfektní práci a já ji pak už jen dokončil,“ radoval se 25letý závodník. „Věděl jsem, že je zatáčka na pravou ruku, proto jsem se snažil dostat k bariéře, k nejkratší cestě. Jako první jsem si mohl vybrat linii, já si vybral tu nejkratší a víc místa tam nebylo. Byl bych hloupý sprinter, kdybych se držel nalevo.“

Philipsenův triumf Alpecinu na této Tour jen pomůže.

Od van der Poela se totiž v úvodních dvou etapách čekalo daleko víc. Podle původních předpokladů měl právě v nich bojovat o vítězství, jenže ani v jedné se neudržel v čelní skupině. Tu sobotní dokončil na 37. místě, tu nedělní na 107. příčce.

A ne, nešetřil se.

„Vůbec ne. Rozhodně nešlo o to, že by si šetřil nohy na pomoc Jasperovi. V sobotu jel, jak to jen šlo, ale na první skupinu nestačil, neděle pro něj byla už moc těžká. Naštěstí se dneska plány zdařily, máme z toho radost,“ říkal sportovní ředitel týmu Christoph Roodhoft.

Vedle něj v nebesky modrém dresu stál v cíli v Bayonne i slavný tatínek van der Poela – Adrie, který letos také cestuje s týmem. I on poskytl náhled na to, proč se syn do vítězných bitev v baskických etapách nezapojil.

„Byly těžší, než si původně myslel, že budou. Proto si v neděli vzal už spíš volno a jen tak dojel do cíle,“ prozradil bývalý mistr světa v cyklokrosu.

Volné dny si van der Poel naštěstí už může dovolit. Philipsen ho se svou rychlostí v hromadných sprintech dokáže výborně zastoupit.

„Od té doby, co přišel do týmu Jasper, je na Mathieua pochopitelně o dost menší tlak. Vyhoví si, každý má trochu jiné silné stránky a když spolu přijedou do spurtu, Mathieuova hodnota je pro Jaspera obrovská,“ myslí si táta slavného Nizozemce.

V Bayonne to tak bylo. Van der Poel sice projel páskou až jako šestadvacátý, ale svému kamarádovi rozjel spurt nejlépe, jak mohl.

A Philipsen toho s chutí využil.