‚Je neuvěřitelné, že na mou rozlučku přijel nejlepší hráč světa,’ žasl Štěpánek

PRAHA Dva a půl měsíce tvrdě dřel v posilovně i na kurtu. Ke kondičnímu zápřahu a rodinným povinnostem přidal ještě ty organizační. Výraznou měrou Radek Štěpánek zasahoval do finální podoby své čtvrteční rozlučky. Aby pak mohl vyslovit: „Udělal jsem si to podle sebe. Byl to den, na který nikdy nezapomenu.“

Český lev nachystal s organizačním týmem vskutku velkolepou zábavu. Více než tříhodinovou tenisovou derniéru jeho vynikající kariéry navíc ozdobily hvězdy napříč různými sporty.

Vyprodaná O2 arena se náramně bavila. Štěpánek děkoval, vtipkoval a předváděl vynikající údery. Loučil se ve stylu, který mu dlouhých 22 let mezi profesionály byl tolik vlastní.

„Snad poprvé v kariéře jsem hrál tenis, kdy nezáleželo na výsledku. Emoce se mnou ale cloumaly,“ přiznal 39letý nezmar.

Jaké pocity se ve vás pár minut po definitivním konci profesionální kariéry mísí?

Těžko se mi mluví, bije se ve mně tak strašně moc emocí, že se těžko hledají slova. Když jsem byl malý kluk, nikdy by mě nenapadlo, že jednou budu takhle odcházet ze sportu, který jsem miloval.

Loučení to bylo vskutku velkolepé. Navíc jste v zápase hraném na jeden vítězný set porazil Novaka Djokoviče v tie-breaku. S přípravou musíte být tedy spokojený, že?

Celé to ale přišlo vniveč v pondělí, kdy jsem zalehl s chřipkou. Sám jsem měl obavy, jak to dneska bude vypadat, ale zvládl jsem to snad důstojně. Trénoval jsem na to dva a půl měsíce. Do toho veškerá organizace, takže to nebylo jednoduché. Ale teď vím, že to stálo to za to.

Váš poslední zápas sledovaly přímo u kurtu největší sportovní hvězdy Petr Čech, Pavel Nedvěd, Jaromír Jágr nebo Andre Agassi.

Když jsem se podíval, co tam bylo za kamarády, celý můj život do dnešního dne mi proletěl hlavou. Objaly mě emoce štěstí. Uvědomil jsem si, jaké mě potkalo štěstí v tom, jakou mám rodinu, přátele, tým. Neuvěřitelně si jich všech vážím a také toho, že tady dneska byli ti, kteří mě v kariéře inspirovali. Byl to večer, na který v životě nezapomenu.

A k tomu Novak Djokovič nachystal videa tenisových hvězd. Zdravici poslali například Rafael Nadal, Roger Federer nebo Ivan Lendl. Věděl jste o tom?

Nevěděl jsem o tom vůbec nic. Nejdříve jsem si myslel, že to na obrazovce proběhne jenom jednou. Najednou to bylo podruhý, potřetí a jména začala gradovat. Říkal jsem si, kde až tohle skončí. Fakt jsem to nečekal.

Dorazit nemohl například legendární Boris Becker, který nedávno podstoupil operaci kolena. Z rodinných důvodů nepřijel ani vás bývalý kouč Petr Korda. Našel se ještě někdo další, komu zvolený termín nevyhovoval?

Měl přiletět José Mourinho (fotbalový trenér Manchesteru United), ale nakonec se mu to nepodařilo. Každý nemůže vědět, co bude za tři měsíce, kdy jsme to plánovali. I proto si cením Novaka (Djokoviče), který mi ve dvou sekundách okamžitě odpověděl, že přijede.

A čtrnáctinásobný grandslamový šampion sehrál na vaši rozlučce obrovskou roli.

Neuvěřitelně si cením toho, co pro dnešní večer udělal. Když jsme začali dávat rozlučku dohromady, moc se mu na okruhu nedařilo. Teď sem zničehonic přijede v podstatě jako nejlepší hráč světa (Djokovič letos vyhrál Wimbledon i US Open, poskočil na druhé místo žebříčku). Tři měsíce neprohrál. Dal si tu práci posbírat všechny vzkazy. Přemýšlel o tom večeru. Ukázal, že to není jen šampion na dvorci, ale i obrovský kamarád, který má velké srdce.

Teď si chci hodit nohy nahoru

A další tenisovou hvězdou byl Andre Agassi, bývalá světová jednička. O jeho příletu jste věděl?

Jeho účast je pro mě obrovská pocta. Sblížili jsme se, když jsme pracovali v trenérském týmu Novaka. A to přátelství trvá dál. Dozvěděl jsem se to před pěti dny. Měl být se synem na baseballovém turnaji. Psal mi zprávu, jestli by nebylo možné přiletět do Prahy. Že mu nevadí, že je vyprodáno, prý počká na hotelu, jen aby mě mohl obejmout.

Jak se takhle obří akce vůbec rodila?

Začal jsem tím, že jsem hledal, s kým bych to mohl odehrát. Pak přišlo na řadu oslovování kamarádů a lidí, od kterých jsem se hodně učil, všechny jste je tu dnes viděli.



Inspiraci v podobných rozlučkách jste nehledal?

Vždycky jsem všechno dělal přirozeně a tak, jak to cítím. Nevím, jestli v Česku někdy byla taková tenisová rozlučka. O to ale nejde. Já sem si to užil, byl to můj večer, tak jsem si to udělal podle sebe. Doufám, že si to všichni užili stejně jako já.

Co plánujete v další etapě života?

V hlavě teď nic nemám. Jsem vůbec rád, že jsem přežil na kurtu. Už cejtím, že přicházejí výsledky dnešního hraní. Samozřejmě bych u tenisu rád v nějaké roli zůstal. Teď si ale hodím nohy nahoru a pak uvidíme, co přinese budoucnost.