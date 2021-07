Českou vlajku ponesou při zahájení olympiády Petra Kvitová a Tomáš Satoranský

„Nést vlajku je pro mě samozřejmě čest. Jsou to mé čtvrté olympijské hry, možná i poslední, takže jsem ráda za to, že je takhle můžu zahájit. Doufám, že i se vším všudy, co se děje, bude olympiáda úspěšná,“ uvedla Kvitová v tiskové zprávě.

„Je to samozřejmě úžasný pocit. Pro mě je mimořádná věc, že jsme se kvalifikovali na olympiádu a můžeme být součástí naší delegace. A je to pro mě ohromná pocta dostat důvěru od ostatních sportovců. Myslím, že si tenhle moment nádherně užiju. Asi budu nervóznější než před jakýmkoli zápasem,“ řekl Satoranský, rozehrávač Chicaga v NBA.

Podobně jako většina výprav má i Česko prvně za vlajkonoše muže a ženu. Umožnilo to nové pravidlo Mezinárodního olympijského výboru podporující genderovou vyváženost. „O téhle novince jsem se dozvěděla před pár dny. Přijde mi to jako dobrý nápad,“ řekla Kvitová a Satoranský dodal: „Je to důstojné pro olympijské hry. A je to ještě prestižnější díky tomu, že můžu jít vedle tak skvělé sportovkyně a velkého jména, jako je Petra Kvitová. Asi to ocením ještě víc.“

Na letních hrách nesli českou vlajku převážně muži, jedinou letní vlajkonoškou byla v Pekingu 2008 vodní slalomářka Štěpánka Hilgertová. Naopak na zimních olympiádách vedly z posledních čtyř her českou výpravu při zahájení třikrát ženy.

Basketbalového kapitána vybrali jako vlajkonoše v hlasování sportovci z pěti kandidátů, kteří se chystali na zahájení a projevili zájem nést vlajku. Mezi ženami byly původně dvě možné vlajkonošky – gymnastka Aneta Holasová a lukostřelkyně Marie Horáčková. Vzhledem k opatřením panujícím kvůli pozitivním výsledkům testů v týmu ale na slavnostní zahájení nemohou jít.

„Oslovili jsme tedy tenistky, které projevily týmového ducha a neváhaly se zapojit. Jejich velký zájem nás moc potěšil. Nakonec jsme vybrali Petru Kvitovou, která je na olympijských hrách již počtvrté, a navíc v Riu získala bronzovou medaili,“ řekl šéf výpravy Martin Doktor.

Kvůli ceremoniálu Kvitová požádala, aby mohla první zápas olympijského turnaje hrát až v neděli. „Na zahájení jsem byla v Pekingu hned na mých prvních olympijských hrách. V Londýně se mi to nepodařilo, protože to bylo strašně daleko z Wimbledonu, a v Riu to nešlo, jelikož jsem hrála. Teď to bude jiné, protože zahájení proběhne bez diváků, ale i tak se těším,“ řekla.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová vstoupí do turnaje v Tokiu v neděli zápasem 1. kola s Italkou Jasmine Paoliniovou. Ve stejný den povede jediný český hráč aktuálně působící v NBA Satoranský basketbalisty do prvního boje ve skupině A proti Íránu.

Před pěti lety v Riu de Janeiro nesl při slavnostním úvodním ceremoniálu vlajku judista Lukáš Krpálek a o pár dnů později se stal olympijským šampionem.