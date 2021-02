Je to dost blbé rozhodnutí organizátorů. Ester byla zklamaná, říká trenér Bank k druhému odložení závodu MS

Cortina d´Ampezzo (Od našeho zpravodaje) Ani si nepřipouštěli, že by se superobří slalom na světovém šampionátu v italské Cortině d´Ampezzo neměl jet. Dopoledne totiž na olympijskou sjezdovku svítilo dolomitské slunce. Až po poledni se přivalila mlha a už tak odložený start šampionátu znovu posunula. Ester Ledecká tak dál čeká. „Bylo to špatné rozhodnutí organizátorů posunout start na 13. hodinu,“ líčil kouč Tomáš Bank.

Druhý den, druhý přesunutý závod. Jaké to je?

Je to škoda, my jsme byli na závod připraveni. Vůbec mě nenapadlo, že by byl nějak ohrožen. Je to dost blbé rozhodnutí organizátorů, kteří start přesunuli z původního termínu (11 hodin) na ten chlapský (13 hodin), protože ráno by to odjet šlo.

Jak jste to odkládání startu prožívali?

My se připravovali jako kdyby měl závod normálně proběhnout. Před prohlídkou si Ester dala dvě volné jízdy, po prohlídce další dvě jízdy, pak šla do Team Hospitality a my na pozice, kde jsme měli být. A tam jsme zjistili, že se na trati válí mrak. Pak už jsme jen dvě hodiny čekali.

Věřili jste během toho neustálého odkládání, že se přece jen pojede?

Z té mé pozice to vypadalo furt stejně. Dokonce jsem nafilmoval jako asi jeden z mála předjezdce, protože jsem se chtěl podívat, jak to jeli. Poslal jsem to Ester mailem, takže jako jedna z mála viděla dopředu tu jízdu, mohla si ji několikrát pustit. Byla dobře připravená, je to škoda.

Pro závodníka to asi není úplně ideální, když musí na start čekat.

Je to blbé, ale mají to všichni stejně. Každopádně to je v našem sportu normální, jsme na to zvyklí.

V jaké náladě byla Ester?

U oběda byla v pohodě. Smála se, říkali jsme si fórky. Ale samozřejmě byla trochu zklamaná, že se nejelo.

Program se úplně proměnil, ve čtvrtek se má jet super-G, v pátek jediný ze tří tréninků sjezdu kvůli špatné předpovědi.

Asi to tak bude, ale já o žádný špatný předpovědi nevím, že by byla až tak strašná. Podle některých předpovědí totiž má napadnout jen pět čísel a má být docela zima. Ale asi mají lepší předpověď než já a ví, co dělají. I když dneska to tak nebylo.

Bude to každopádně hodně napěchovaný program. Není to problém?

Není, jestli se to takhle odjede, tak je to v pohodě. Že máme jeden trénink na sjezd, na to jsme zvyklí. Není to pro nás neznámý kopec, máme odsud spoustu starých videí, takže to není velký problém.