Je to na prd, říkala jsem si někdy po tom, co se mi zastavila dobrá sezona, mrzí Kvitovou

NEW YORK Zuřivé výměny na kurtu číslo 17 budily dojem, že US Open začalo už v neděli. Petra Kvitová s Estonkou Anett Kontaveitovou chvílemi tloukly do míčků, jako by je chtěly rozsekat na cucky. Česká levačka s černým rukávem na paži ani trochu nepůsobila jako mátoha, kterou trápí zranění. „Švihala jsem slušně, jenže ruka mě každou chvíli překvapí,“ říká.

České souboje na US Open: Kvitovou čeká Allertová, Plíšková vyzve Martincovou Po báječném startu do roku 2019 útočila Kvitová na pozici světové jedničky. Jen těsně nedosáhla na vytouženou trofej z Australian Open.

Do dubna stihla čtyři tažení do turnajových finále, sklidila tituly v Sydney a Stuttgartu. Jenže pak se její parádní sezona začala hroutit. V květnu odstoupila z mače s Řekyní Sakkariovou v Římě. Po zranění svalu v předloktí vynechala Roland Garros. Petra Kvitová zdraví diváky ve Wimbledonu po výhře nad Ons Jabeurovou. V podstatě bez přípravy nastoupila do Wimbledonu, kde vypadla v osmifinále po porážce s domácí Kontaovou.

Ani na zámořské betonové šňůře se příliš nepředvedla. Odhlásila se z Toronta. V Cincinnati se poroučela v prvním kole. Pořadatelé nového podniku v Bronxu jí věnovali volnou kartu, kterou jim ovšem zanedlouho s díky vrátila. „Měla jsem chvilku, kdy jsem si říkala, že to je na prd,“ prohlásila po nedělním tréninku s Kontaveitovou. „Začátek roku se fakt povedl, pak jsem vypadla z provozu a je dost těžké se do něj vracet.“ Na kurtu krátce předtím vypadala výborně. Chválil ji taky kouč Jiří Vaněk. Sama si libovala, jak uvolněně a energicky šermovala raketou. „I když někdy sval při úderu ucítím a pak se nějakou chvíli bojím švihnout naplno. Podvědomě se brzdím.“ Na nebi rachotila letadla nabírající výšku po startu. Z tribun přihlížely desítky diváků. Areálem svištěl nárazový vítr, který Kvitovou znepokojoval: „Unášel míče všude možně, takže jsem je kolikrát trefovala v nepřirozené pozici, za sebou, rámem.“

Petra Kvitová na Wimbledonu po postupu do osmifinále Každá neobvyklost přináší obavy. Paže jí nepředvídatelně otéká. Kvitová s nahořklým pousmáním poznamenává, že každý den je s ní jiný.

Před Wimbledonem na trávě kvůli ní skoro netrénovala. Před US Open mohla svou hru přece jen trochu víc pilovat, ačkoliv... „Na betonu musím zvládnout víc delších výměn a potřebuju širší rejstřík úderů, ke kterým ale nemám dost zautomatizované všechny pohyby.“ Ač na sobě devětadvacetiletá plavovláska nedává znát zklamání, přiznává, že vleklé trable štvou ji i její trenéry. Zároveň si uvědomuje, že v minulosti překonala zapeklitější situace.

„Mám nadhled, extra těžkou hlavu si z toho nedělám. Zkusím zvládnout US Open, po něm se domluvíme, co provedeme dál.“ Hned v úvodu turnaje natrefí na krajanku Denisu Allertovou, novomanželku a úspěšnou newyorskou kvalifikantku. „Není to příjemné. Vím, že se tu hraje další derby (Karolína Plíšková - Tereza Martincová). Mrzí mě, že my Češky nejsme po pavouku lépe rozhozené. S Denčou jsme se na okruhu ještě nikdy nepotkaly. Nestavím si před sebe nějaké ohromné cíle. Ale na zápasy se hrozně moc těším. Pauza po Cincinnati už se děsně vleče.“