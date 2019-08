Je vidět, že se s Američany dá hrát víc než dříve, je si vědom po jejich zaváhání Satoranský

Soul Čeští basketbalisté vedle herní generálky v Soulu na mistrovství světa v Číně na dálku sledují výsledky svých soků ve skupině E a zaujala je především sobotní porážka USA v Melbourne s Austrálii 94:98. Vedle konce americké rekordní série 78 vítězství a porážky po téměř 13 letech jim také výhra Japonska v Saitamě nad Německem 86:83 opět ukázala, jak těžký bude vedle Turecka i asijský sok.

Rozehrávač Chicaga Tomáš Satoranský nicméně nebyl z konce americké série tolik překvapený. „Austrálie má obrovské kvality a její hráči z NBA patří k těm lepším nebo dokonce stěžejním ve svých týmech. A je to stále příprava, takže bych tomu nedával takovou důležitost,“ řekl Satoranský pro web České basketbalové federace.

„Je ale pravda, že Austrálie potrápila Ameriku už i na olympiádě, kde s ní odehrála super zápas,“ připomněl Satoranský porážku Australanů 88:98 z roku 2016 z Ria de Janeiro, kde hrály USA s daleko hvězdnější sestavou, než mají nyní pro šampionát v Číně.

Jediný současný zástupce v NBA vidí, že současná nominace Američanů dává šance na úspěch i dalším zemím. „Vidí, že se s Amerikou bude dát hrát, a ukazuje to, že světový šampionát bude zajímavý a budou tam další týmy v roli favoritů,“ uvedl Satoraský.

Pro český tým ale nebude souboj s USA nijak lehčí. „Do toho, jestli se i pro nás může v utkání na mistrovství světa rýsovat větší naděje pro zápas s USA, bych se moc nezaplétal. Nevíme, jak Američané budou po téhle prohře přistupovat k dalším zápasům,“ podotkl Satoranský.



„I pro ně je to ale nějaké znamení, že nemůžou usnout na vavřínech a musí jít do všech zápasů naplno. Řekl bych, že pro nás to situaci nemění, oni zůstávají naprostými favority a my k tomu tak musíme přistupovat. Na druhé straně se nesmíme ničeho zaleknout. Je vidět, že se s nimi dá hrát víc než v minulých letech, kdy drtili protivníky o šedesát bodů,“ dodal Satoranský.

„V zápase zaúřadovali hráči z NBA, kdy to Patty Mills na konci otočil ve prospěch Australanů. Já už jsem dřív říkal, že to Američani budou mít na šampionátu těžké. Netvrdím, že nejsou favority celého turnaje, teď je ale otázka, jak se s touhle porážkou popasují,“ uvedl pivot Martin Kříž.

„Jestli je to nakopne a ukážou, že to ostatní nebudou mít snadné, nebo jestli je to spíš vykolejí. Ten výsledek vlil čerstvou krev do žil ambiciózním týmům, jako jsou Srbsko, Řecko nebo Francie, a vlastně i nám - že jsou hratelní a že se může stát cokoli,“ doplnil Kříž.

Japonci ukázali svou sílu proti soupeři, který minulý týden doma v Hamburku vyhrál nad českým týmem 87:68. „Já jsem už dřív odmítal ty řeči všude kolem, že Amerika a Turecko jsou samozřejmě těžcí soupeři, ale Japonce že sfouknete jako nic,“ podotkl Kříž.

„Jsou papírově nejslabším soupeřem, ale nemají vůbec špatný tým. Mají hráče z NBA, a i když letošní devítka draftu Hačimura ještě do ostrých zápasů NBA nezasáhl, svou kvalitu rozhodně má. Jistě neznáme okolnosti utkání, ale Japonci vážně nemají špatný tým a bude to i pro nás těžký zápas a žádná formalita. Budeme tak muset udělat maximum pro to, abychom je porazili,“ dodal Kříž.