‚Jen jsem seděla a plakala,‘ řekla Bilesová o odložení olympiády. Letos plánovala skončit

Dallas Když se devatenáctinásobná mistryně světa ve sportovní gymnastice Simone Bilesová dozvěděla o odložení olympijských her v Tokiu na příští rok, rozplakala se. K letošnímu létu třiadvacetiletá Američanka podobně jako většina sportovců směřovala přípravu a navíc se chtěla po hrách rozloučit s úspěšnou kariérou. Tu si nyní bude muset prodloužit o další rok dřiny, i když přiznala, že její start na OH v roce 2021 není stoprocentně jistý.

„Byla jsem v tělocvičně a mezi rotacemi jsem si v kabině přečetla textovou zprávu. Nevěděla jsem, co mám vlastně cítit. Jen jsem tam seděla a plakala,“ popsala Bilesová v rozhovoru pro televizní stanici NBC pocity z minulého úterý, kdy byly tokijské hry kvůli pandemii koronaviru přeloženy na příští rok. „Bylo to správné rozhodnutí. Musíme zajistit, aby všichni v USA a na světě byli zdraví a v bezpečí. Byla to rána, ale je to v pořádku,“ dodala.



Bilesová si po zisku čtyř zlatých medailí na olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016 dala téměř dvouletou pauzu a v Tokiu plánovala rozlučku s kariérou. I proto nedokáže nad odložením her jen mávnout rukou a říct si, že je to „jen rok navíc“.

„Byla jsem připravena, že za tři měsíce bude konec. Rok je pro elitní sportovce hodně. A na těle to pocítíte víc než jako jeden rok, to mi věřte,“ řekla Bilesová. „A zvlášť v gymnastice, tam nejde jen o ruce nebo nohy, ale o celé tělo.“

I tak se nejúspěšnější gymnastka v historii MS bojí více dopadů na psychiku. „Nepochybuju o tom, že mě trenéři dostanou zase do formy, ale mentálně to bude hodně náročné, pro mě i pro většinu sportovců. Musíme zůstat ve formě psychicky stejně jako fyzicky. Naslouchání vlastnímu tělu a mysli bude hrát velkou roli v tom, jak budeme pokračovat,“ řekla Bilesová.

I proto v rozhovoru pro agenturu AP nedokázala s jistotou potvrdit, že bude v Tokiu příští léto závodit. „Nic ještě není stoprocentně jisté,“ uvedla jedna z nejlepších gymnastek historie.