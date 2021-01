Sestry Kordovy válely na Floridě. Jessica turnaj v Lane Buena Vista ovládla, Nelly byla třetí

Lake Buena Vista Americká golfistka českého původu Jessica Kordová vyhrála turnaj v Lake Buena Vista na Floridě a připsala si šestý triumf na elitním okruhu LPGA. Druhá dcera bývalého tenisty Petra Kordy Nelly skončila třetí.

Obě sestry v závěrečném kole sváděly souboj s další americkou hráčkou Danielle Kangovou. Sedmadvacetiletá Jessica na patnácté jamce Kangovou dostihla, na dalších třech s ní udržela krok a vynutila si rozstřel. V něm porazila Kangovou díky birdie hned na první jamce a zajistila si prémii 180.000 dolarů (3,8 milionu korun). Nelly Kordová zaostala o dvě rány.



„Úžasné. Byl to šrumec. Danielle hrála moc dobře a Nelly se povedla taky spousta birdie. Říkala jsem si: Bože, co se děje?“ uvedla Jessica Kordová, která se dočkala dalšího titulu po téměř třech letech.

Velký krok k vítězství udělala v sobotu, kdy zahrála kolo na 60 ran a stala se teprve pátou golfistkou v historii LPGA, které se to povedlo. S jedenácti ranami pod par zaostala jen o dva údery za rekordem elitního okruhu, který v roce 2001 vytvořila švédská legenda Annika Sörenstamová.

„Byly to bláznivé dva dny. Včera jsem dala 60 a dostala se zpátky do hry poté, co jsem zakončila druhé kolo třemi bogey. Šílený týden,“ prohlásila vítězka Tournament of Champions.

Oběma dívkám na instagramu fandil i bratr Sebastian, který pro změnu válí v tenisu.