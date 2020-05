Jícha navrhuje změny v házenkářské bundeslize: Zaveďme časový limit na střelu

Kiel Trenér házenkářů Kielu Filip Jícha by uvítal, kdyby německá bundesliga zavedla časové omezení na střelu po vzoru basketbalu. Podle bývalého českého reprezentanta by to pomohlo atraktivitě házené, s tím ale nesouhlasí šéf německých rozhodčích.

Jícha o trenéřině a zisku titulu: Je dobré mít teoretické základy, nejdůležitější je ale praxe „Směr, jaký udávají rozhodčí, hru zpomaluje. V bundeslize máme průměrně o pět útoků na zápas méně než například v Lize mistrů,“ řekl Jícha odbornému časopisu Handballwoche. „A to pro atraktivitu našeho sportu není prospěšné. Proto se výrazně přimlouvám za to, aby byl v bundeslize zaveden časový limit na střelu,“ dodal osmatřicetiletý kouč. Se svým trenérským kolegou souhlasí kouč vicemistrovského Flensburgu Maik Machulla, jenž by si dokázal představit časové ohraničení útoku na 40 až 45 sekund. „Považuju to v zásadě za dobrý nápad. Jeho prosazení ale bude hodně složité,“ uvedl Machulla. To potvrdila i reakce šéfa německých rozhodčích Wolfganga Jamelleho, jenž tvrdí, že by časový limit vedl k mnoha nepřipraveným zakončením v závěru vyhrazeného času a zvýšení atraktivity házené by nepřinesl. „Jsem jasně proti,“ řekl Jamelle.

Bývalý nejlepší házenkář světa Jícha má za sebou první sezonu v roli hlavního trenéra Kielu. Ročník byl v dubnu předčasně ukončen kvůli pandemii koronaviru a Jíchův THW byl vyhlášen mistrem, což se mu povedlo poprvé po pěti letech. Kiel navíc administrativně postoupil do Final Four Ligy mistrů, jež se bude hrát v závěru roku v Kolíně nad Rýnem.