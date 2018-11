Jídlo proti náboženství. Kriketistům Indie nabídli v Anglii hovězí s těstovinami

MELBOURNE/PRAHA Jsou jídla, která si určitě nedovolíte nabídnout určité sortě lidí. Vepřové muslimům, maso veganům, jídlo s lepkem bezlepkářům. Podobné faux paux si dovolili kuchaři, vařící pro indickou kriketovou reprezentaci.

Indové na konci listopadu pocestují do Austrálie, kde budou zhruba dva měsíce. Mají se zde účastnit i tzv. Testovacích zápasů (v angličtině Test match). Ten se hraje na čtyři směny po dobu pěti dnů. Celou svou návštěvu Austrálie plánovali s místní asociací, jíž také sdělili své požadavky na stravu.

Deník Mumbai Mirror dokonce uvádí, že spolu BCII, tedy indická, a CA, tedy australská asociace, uzavřely tzv. Memorandum o porozumění, v němž asijská země žádá odebrání hovězího masa.

I přesto se dvoučlenná inspekční cesta činovníků indického svazu setkala se šokem, když spatřila menu, které by mohlo být Indům podáváno. Mezi jinými se tam nacházely i pokrmy s hovězím masem.

V hinduismu, který je nejvíce rozšířen právě v Indii, je totiž kráva posvátné zvíře, a konzumace hovězího masa nebo porážka krav je zde zakázána. „Klaním se krávám a budu se jim klanět, i kdyby proti mně byl celý svět,“ řekl i Mahátma Gándhí, jeden z největších politických a duchovních vůdců Indie.

Je zajímavostí, že menu s hovězím masem tweetovala indická reprezentace i během zájezdu do Anglie, kde se představili indičtí kriketisté už v létě. Na jídelním lístku bylo uvedeno i vařené hovězí s těstovinami a rajskou omáčkou.

