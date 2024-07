Pokažený úvod kvalifikace. Lipták šestkrát minul a finále se mu vzdaluje

Dvaačtyřicetiletý Lipták z pětasedmdesáti střel úvodního dne kvalifikace minul hned šestkrát.

Aktuálně se o postupovou pozici dělí střelci pouze se dvěma chybami. Teoretickou šanci na postup tedy Čech ještě má, ale moc velká není. Kdyby proklouzl do závěrečného boje, dalo by se hovořit o obrovském překvapení.

V úterý čeká střelce dalších padesát ran. Lipták si už nemůže dovolit zaváhat a zároveň musí doufat, že soupeři budou hrubě chybovat.

Jiří Lipták (archivní snímek)

„Je to sport, stane se. Nikdo to samozřejmě nechtěl, ale tak to někdy je,“ mrzelo kouče Petra Hrdličku. „Jirkovi nevyšel tupl ve druhé sérii na prvního holuba. Možná to pak měl v hlavě, chyby pokračovaly.“

Lipták jednou chyboval už v úvodní sérii, která se skládá z pětadvaceti střel, ze tří. Komplikace, jistě, jedna chyba ale ještě nemusela nic znamenat. V Tokiu poslední postupující prošel do finále i se třemi minelami.

Jenže Lipták chyboval i dál.

Právě druhá část se Liptákovi vůbec nevydařila. Hned na její úvod vypálil dvakrát vedle a v závěru přidal ještě další dva netrefené terče. Lipták tehdy s pěti chybami dokonce figuroval na posledním třicátém místě.

Z poslední příčky si sice v závěrečném dějství, v němž minul jeden terč, o tři pozice polepšil a je sedmadvacátý, postup se ale i tak zdá být předaleko.

Na prahu vyřazení je i Brit Matthew John Coward-Holley, který před třemi lety v Tokiu doplnil Liptáka a Davida Kosteleckého na stupních vítězů. Exmistr světa zatím předvedl jen o jednu trefu lepší výkon než Lipták a patří mu 23. pozice.

Na čele se nachází Švéd Rickard Levin-Andersson a Australan James Willett, kteří minuli jediný terč.