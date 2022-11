Procházka se vážně zranil, musí na operaci. Titulu šampiona UFC se vzdal

Procházka si měl podle manažera Tima Simpsona rameno „zničit“ vykloubením na tréninku při wrestlingu.

Reportér Ariel Helwani tvrdí, že Procházka si rameno zranil už před týdnem, ale snažil se to překonat. Až mu nakonec doktoři řekli, že to nejde, protože by si ho mohl poničit mnohem víc.

Prezident organizace Dana White pro server Yahoo řekl: „Je to vážně špatné. V historii UFC doktoři neviděli horší zranění ramene. Je to zlé. Jiří musí podstoupit vážnou operaci.“

A protože Procházkovo zranění bude vyžadovat „významnou dobu léčení“, český bojovník sám zvolil, že se titulu z respektu k ostatním vzdá.

Učinil velice neobvyklý krok, jelikož měl právo si titul ponechat, ostatní by se museli „prát“ o takzvaný prozatimní titul.

Podle UFC dostane Procházka další titulovou šanci co nejdříve mu zdravotní stav dovolí.

O uvolněný pás budou 11. prosince v Las Vegas bojovat Procházkovi konkurenti Polák Jan Blachowicz a Rus Magomed Ankalajev.

Blachowicz už v minulosti šampionem byl, jenže před rokem prohrál právě s Teixeirou. Následně letos v květnu porazila Alexandara Rakiče. Ankalajev se může chlubit sérií devíti výher, prohrál naposledy v roce 2018 při debutu v Londýně.

Co bude s Teixeirou, UFC neupřesnilo. Yahoo uvádí, že brazilský veterán odmítl bojovat o titul s kýmkoliv jiným než s Jiřím. Organizace mu nabízela souboj s Ankalajevem. On ho chtěl ale získat zpět od přemožitele z Česka.

Procházka se stal prvním českým světovým šampionem 11. června v Singapuru na turnaji UFC 275. Pětikolový duel s Teixeirou prohrával na body, ale 28 sekund před úplným koncem se mu podařilo soupeře škrcením donutit odklepat. O jejich souboji se ihned začalo mluvit jako o nejlepším zápase roku.

