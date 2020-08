Jste ostuda, útočí Trump na klekající basketbalisty. Že si nás vypíná? Smutní nejsme, reaguje LeBron James

New York Ostudné a neuctivé. Takovými slovy označuje americký prezident Donald Trump protesty basketbalistů, trenérů a rozhodčích NBA, kteří před zápasy v gestu podpory boje proti rasismu klečí při státní hymně. „Přenos vypínám,“ prozradil. Liga si však z této „ztráty“ hlavu neláme.

Trump během svého působení v prezidentském úřadě ostře a hlasitě odsuzuje sportovce za gesta, kterými podle něj nerespektují státní symboly USA.

V září 2017 vulgárně urazil fotbalisty NFL a vyzval fanoušky, ať nechodí na zápasy, ve stejném roce na tradiční návštěvu Bílého domu nepozval úřadující šampiony NBA, kteří však dorazit beztak neměli v úmyslu.

A do nejprestižnější basketbalové soutěže se Trump znovu opřel ve středu.

„Když vidím lidi, jak klečí a nerespektují naši vlajku a národní hymnu, osobně to vypínám. Myslím si, že to je ostudné,“ prohlásil pro pořad Fox & Friends.

„Před naší vlajkou musíme stát, musíme stát pro naši zemi. Mnoho lidí se mnou souhlasí, pokud ne, prohraji volby. Ale to je pro mě v pořádku, já budu vždy před vlajkou stát.“



Pokleknutí při hymně, které před čtyřmi lety jako protest proti násilí na černoších předvedl quarterback NFL Colin Caepernick, v současnosti jako podpora hnutí Black Lives Matter a snahy o rovnoprávnost mocně rezonuje sportovním světem, zejména formulí 1 a právě NBA.

Přední představitelé zámořské soutěže, která se před týdnem po pandemii koronaviru znovu rozběhla, na další provokace zareagovali s nadhledem.

„Teď mě chcete rozesmát, je to tak?“ vypálil LeBron James odpověď na otázku, co na prezidentovy výroky říká. „Opravdu si nemyslím, že basketbalová komunita je smutná, že ztrácí jeho přízeň a že se na nás nedívá,“ dodala hvězda Los Angeles Lakers.



„Chceme změnu a máme k ní příležitost. A hra bude pokračovat, i když se on nebude dívat. Myslím, že můžu mluvit za všechny, kteří milujeme basketbal: Nemůže nám to být víc ukradené,“ dodal James, který se do sporů s Trumpem pustil už v minulosti.



Na twitteru jej nazval vandrákem a uvedl, že návštěva Bílého domu byla vždy poctou, dokud se neukázal. Trump v odvetě označil za svého oblíbence spíše Michaela Jordana než Jamese.

Postoj basketbalisty Los Angeles vůči kritice sdílejí i jeho kolegové.

„Nemyslím si, že se někdo v NBA stará, jestli prezident Trump sleduje basketbal,“ nechal se slyšet J. J. Redick z New Orleans Pelicans.

„Jak u Trumpa bylo doposud zvykem, nehledě na to, o čem se vyjadřuje, vždy je jeho záměrem rozdělovat, pobuřovat a povzbuzovat svou základnu.“

„Tak jsme ztratili jednoho chlapa, no a co,“ přidal se ve stejném duchu trenér Los Angeles Clippers Doc Rivers. „Je mi to úplně fuk, vždyť víme, že spravedlnost je na naší straně.“