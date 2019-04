Jubilejní tisící závod formule 1 ovládl v Šanghaji Hamilton

šanghaj Jubilejní tisící závod formule 1 Velkou cenu Číny ovládly vozy Mercedesu. Pro vítězství si dojel úřadující mistr světa Lewis Hamilton před Valtterim Bottasem. Jezdci německé stáje se tak i ve třetím závodu v sezoně seřadili na prvních dvou místech.

Hamilton, který je s šesti triumfy nejúspěšnějším jezdcem na okruhu v Šanghaji, porazil Bottase o šest sekund.

Pětinásobný mistr světa navázal na dva týdny staré prvenství z Bahrajnu a posunul se do čela průběžného pořadí před Bottase.



Na třetím místě skončil Sebastian Vettel z Ferrari a čtvrtý byl Max Verstappen z Red Bullu. Až pátý dojel Charles Leclerc.

Druhého pilota Ferrari, kterému minule v Bahrajnu první výhru v kariéře sebralo selhání motoru, dnes o lepší umístění připravila špatně zvolená strategie italské stáje.

Dramatickou podívanou na trati nabídl slavnostní závod pouze na startu, po kterém se Hamilton dostal z druhého místa před vítěze kvalifikace Bottase, zatímco Leclerc se posunul na třetí příčku před Vettela.



Příliš dlouho se z toho však neradoval, protože vedení stáje mu v jedenáctém kole nařídilo, aby loňského vicemistra světa pustil zpět před sebe.

Jezdci Mercedesu Valtteri Bottas a Lewis Hamilton.

Strategie Ferrari však příliš nevyšla, protože čtyřnásobný mistr světa ani poté na vedoucí mercedesy rychlostně nestačil.

Italská stáj navíc pak příliš dlouho otálela s Leclercovou zastávkou v boxech, a když se k ní odhodlala, vrátil se monacký jezdec na trať pátý a s obrovskou ztrátou.

„Měl jsem dobrý start a pak se to trochu zadrhlo. Ale musíme to probrat se Sebem (Vettelem) a techniky, abychom si udělali jasno. Za takovým rozhodnutím musí být jasný důvod,“ řekl k týmové režii Leclerc.

„Charles má právo být naštvaný. Ale Mercedes nám ujížděl a my jsem se rozhodli, že zkusíme dát šanci Sebovi,“ uvedl šéf Ferrari Mattia Binotto.

Velká cena Číny 1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:32:06,350, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -6,552, 3. Vettel (Něm./Ferrari) -13,744, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -27,627, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -31,276, 6. Gasly (Fr./Red Bull) -1:28,904, 7. Ricciardo (Austr./Renault), 8. Pérez (Mex./Racing Point), 9. Räikkönen (Fin./Alfa Romeo), 10. Albon (Thaj./Toro Rosso) všichni -1 kolo. Průběžné pořadí (po 3 z 21 závodů): 1. Hamilton 68 b., 2. Bottas 62, 3. Verstappen 39, 4. Vettel 37, 5. Leclerc 36, 6. Gasly 13. Pohár kostruktérů: 1. Mercedes 130 b., 2. Ferrari 73, 3. Red Bull 52, 4. Renault, 5. Alfa Romeo oba 12, 6. Haas. 7. McLaren oba 8, 8. Racing Point 7, 9. Toro Rosso 4.

„Měl jsem pocit, že můžu jet rychleji než Charles. Bylo těžké dostat se do rytmu a ztratil jsem výhodu, ale měli bychom se dívat na celý závod a ne jednu věc. Prostě jsme na Mercedes dneska nestačili,“ řekl po prvním umístění na stupních vítězů v sezoně Vettel.

Závod se rozhodoval především zastávkami v depu. Mercedes dokázal pohotově zareagovat na počínání soupeřů, když Vettel s Verstappenem ve 35. kole nečekaně zamířili znovu pro nové gumy.

Hamilton si i po druhé zastávce v boxech udržel vedení a i když se před Bottase dostal Leclerc, bylo to jen na tři kola.

„Rozhodli jsem se poslat do boxů obě auta najednou a jsem opravdu pyšný, jak jsme to zvládli, protože při double pitstopu můžete jenom ztratit,“ uvedl šéf Mercedesu Toto Wolff.

„Naše rychlost mě překvapila, protože ještě v pátek jsem netušil, že bychom mohli závod kontrolovat. Ale na rozdíl od nich (Ferrari) je výkon našich vozů více vyvážený,“ dodal.

Leclerca poté předjel i Vettel, který vytěžil z toho, že také na druhou výměnu gum u jeho týmového kolegy Ferrari čekalo příliš dlouho.

Monacký pilot, jehož v minulém závodě připravilo o první vítězství v kariéře selhání motoru, nakonec obsadil páté místo.

„Nejdřív se musím podívat na data. Nerad bych plácnul nějakou hloupost. Když to vezmu podle sebe, tak jsme do depa jeli příliš brzy, ale z pohledu týmu jsme to načasovali dobře, abychom Mercedes zpomalili,“ řekl Leclerc.

Do druhé tisícovky Velkých cen vstoupí formule 1 za dva týdny závodem v Baku.