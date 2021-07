Judista Krpálek postoupil na olympiádě do semifinále, Müller se blýskl v běhu na 400 m překážek

„Jsem podruhé v semifinále olympijských her, to je něco nádherného. Zvlášť ve váze, kam vůbec nepatřím, to je pro mě splněný sen,“ radoval se Krpálek. „Říkám na rovinu, že tu nechám všechno, abych si odvezl medaili, i když vím, že to bude nesmírně náročné,“ prohlásil.

Třicetiletý Krpálek má šanci navázat na pět let starý triumf v Riu de Janeiro v kategorii do 100 kilogramů. O rok mladší Harasawa obhajuje stříbro v supertěžké váze a může pro Japonsko získat devátou zlatou medaili z juda na letošní olympiádě. Závěrečný program, kterému budou předcházet opravy, začíná v 10:00 SELČ.

Krpálek proti Oltibojevovi obdržel v úvodních vteřinách stejně jako v osmifinále s Džavádem Mahdžúbem z týmu uprchlíků trest za pasivitu.“Dával jsem si pozor na chytání za obě ruce, protože z toho dělá krásné chvaty. To bylo nesmírně těžký celou první půlku uhlídat, aby se pode mě neschoval s rukávama a nehodil mi je. Byl jsem za to sice trestaný, ale věděli jsme, že celý zápas nemůže vydržet v tomhle tempu,“ řekl Krpálek.

Posléze se český judista snažil všemožně dostat přemožitele Nizozemce Henka Grola co nejrychleji na zem, kde je silnější. „Nastoupil do chvatu uči mata, podařilo se mi ho otočit na wazari. Následně jsem dlouho bojoval na zemi, kde se mi bohužel nepovedlo ho udržet, ale nasbíral jsem tam spoustu času,“ popal český judista.

Oltibojev sice v poslední minutě nastoupil do útoku a Krpálek dostal druhé šido za pasivitu, v urputné koncovce nicméně těsné vítězství ubránil. „I za cenu trestu jsem do toho šel a snažil se udělat maximum pro to, aby to vyšlo,“ řekl Krpálek.

Ze hry o třetí olympijské zlato za sebou je Teddy Riner. Legendární Francouz prohrál ve čtvrtfinále v tzv. zlatém skóre s Rusem Tamerlanem Bašajevem na wazari a čekají ho opravy v boji o bronz. Bašajev vyzve v druhém semifinále Gruzínce Gumara Tušišviliho.

Semifinálový postup běžce Müllera

Jako první český atlet se na olympijských hrách v Tokiu v pátek představil Vít Müller. V závěrečném rozběhu na 400 m překážek obsadil páté místo časem 49,59 sekundy a těsně proklouzl do nedělního semifinále. Nejrychlejší byl bronzový z MS v Dauhá Abderrahman Samba z Kataru v čase 48,38.

Do semifinále postupovali přímo čtyři z každého z pěti rozběhů a další čtyři časem. Müller v posledním rozběhu, který ovládl americký favorit Rai Benjamin, sice doběhl pátý, ale čas mu na postup stačil.

Mezi sprinterkami na 100 m byla nejrychlejší Marie Josée Ta Louová z Pobřeží slonoviny, která už v rozběhu vyrovnala africký rekord 10,78. Pod jedenáct sekund běželo hned šest sprinterek, včetně Jamajčanky Shelly-Ann Fraserové-Pryceové, usilující na stovce o třetí olympijské zlato.

V běhu na 3000 m překážek potvrdil roli favorita Lamecha Girma z Etiopie, čas 8:09,83 je nejlepší, jaký kdy kdo v rozběhu na olympiádě zaběhl. Vyřazen byl například keňský mistr Leonard Bett.

V kvalifikaci diskařů předvedl nejdelší hod 66,12 metru švédský mistr světa Daniel Stahl. Hned v prvním pokusu splnil jako jediný limit pro finále, na postup nakonec stačilo hodit necelých 63 metrů. Mezi dvanáctku finalistů se nevešel Jamajčan Fedrick Dacres, druhý z MS v Dauhá se po zranění ruky nedostal do formy a skončil třináctý.

Ani v kvalifikaci výšky nedošlo na plnění finálového limitu, ale i 228 cm bylo nad síly Ukrajince Andrije Procenka s osobním rekordem 240 cm, který tak přišel o své třetí olympijské finále.

V pátek bude z české výpravy ještě o postup bojovat v kvalifikaci koulařka Markéta Červenková.