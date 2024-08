Krpálek třetí olympijské zlato nezíská. Nestačil na japonského judistu

Ten duel spojil dva dvojnásobné olympijské šampiony. Krpálek vyhrál v Riu 2016 a v Tokiu 2021, dvě zlaté medaile vybojoval také Japoncův otec Hitoši Saitó. Šampion z let 1984 a 1988 před devíti lety zemřel, ale Tacurova maminka nosí jeho fotografii na všechny turnaje.

S portrétem v ruce sledovala, jak její mohutný syn zpočátku odolává aktivitě českého soupeře. Krpálek se snažil vyzrát na soupeře, který váží o čtyřicet kilogramů více, ale chvilka nepozornosti rozhodla. Po minutě a půl jej Japonec hodil na zem a technikou uči mata a utkání před limitem ukončil. Český reprezentant zůstal dlouho zklamaně ležet na lopatkách.

„Byl jsem stoprocentně koncentrovaný, měl jsem chuť a dravost. Bohužel jsem zaspal jeden chvat a doplatil jsem na to,“ posteskl si Krpálek. „Nejsem jediný, kdo takhle prohrál.“

V úvodní fázi přitom potvrdil roli favorita. Premiérový souboj se Snippem začal aktivně a získal minutu a půl před koncem první bod za wazari. Posléze povalil soupeře na tatami ještě jednou a 66 sekund před vypršením limitu slavil výhru. „Dneska jsem se cítil dobře. Od rána jsem byl nastavený, že budu chtít v každém zápase nechat všecko a budu chtít každého soupeře porazit,“ řekl český judista.

Krpálek poprvé na OH startoval v Londýně 2012, tam prohrál ve čtvrtfinále váhy do 100 kg s Rusem Tagirem Chajbulajevem a následně v opravách s Nizozemcem Henkem Grolem. Jeho dnešní přemožitel Saitó vyhrál dvanáctý zápas za sebou. V žebříčku mu patří šesté místo, Krpálek do Paříže přijel jako světová jedenáctka.

Výprava českých judistů tak vyšla na hrách ve Francii naprázdno. Před Krpálkem neuspěli ani mistryně Evropy Renata Zachová v kategorii do 63 kilogramů a David Klammert v devadesátce. Oba vypadli v 1. kole.