Medaile po 20 letech. Judistka Zachová se stala první českou mistryní Evropy

Třiadvacetiletá Zachová, která byla při neúčasti dvojnásobného olympijského šampiona Krpálka největší nadějí českého týmu, dnes v Záhřebu prožila životní turnaj. Vstoupila do něj výhrou nad Belgičankou Alessií Corraovou, jež po deseti sekundách nastavení dostala třetí trest. Další dva duely s vicemistryní Evropy z roku 2020 Rakušankou Magdalenou Krssakovou a osmnáctiletou Italkou Savitou Russovou ukončila před časovým limitem.

K tomu neměla daleko ani v semifinále, kdy favorizovanou Leškiovou zhruba v polovině duelu dostala na zem a držela ji. Dostala wazari, ale pár sekund před tím, než by obdržela ipon, se jí soupeřka vysmekla. Dvojnásobná vicemistryně světa Leškiová pak útočila, ale bodovat nedokázala.

Ve finále juniorská mistryně Evropy z roku 2020 Zachová oplatila bronzové medailistce z loňského MS Van Lieshoutové porážku z březnového Grand Slamu v Tbilisi. Jako první sice krátce před polovinou zápasu bodovala jednadvacetiletá Nizozemka, ale Zachová vzápětí kontrovala a přehodila Nizozemku na záda. Utkání tak na začátku třetí minuty ukončila a mohla slavit. Na seniorských šampionátech byla dosud nejlépe pátá na předloňském ME.

Zachová ukončila dvacetileté čekání českých judistek na cenný kov z mistrovství Evropy. Poslední českou zástupkyní na evropském pódiu byla před ní v roce 2004 Andrea Pažoutová. Ve finále byly před Zachovou jen Lenka Šindlerová v Helsinkách 1989 a Michaela Vernerová v Ostende 1997, ale ani jedna z nich to k titulu nedotáhla.

Dalším českým reprezentantům se dnes nedařilo. Věra Zemanová v kategorii do 63 kg, Adam Kopecký a Petr Mladý ve váze do 81 kg i Chusniddin Karimov v kategorii do 73 kg prohráli hned první zápas. V sobotu ještě nastoupí Radomír Musil v kategorii do 90 kilogramů.