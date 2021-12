K šipkám mě přivedl děda, pořádal turnaje v místní hospůdce, vzpomíná šipkař Benecký. Teď nastoupí na MS

Leckdo předpokládal, že pokud se někomu z českých šipkařů podaří probojovat na letošní mistrovství světa, bude to jeden z dvojice tuzemských es Karel Sedláček – Adam Gawlas. Nakonec kvalifikaci v Budapešti nejlépe zvládl teprve jednadvacetiletý Roman Benecký a dnes po poledni se za podpory i několika kamarádů v hledišti nabitého Alexandra Palace v Londýně stane třetím Čechem v historii, který vstoupí do bojů o světového šampiona.

„Bouřící hala se skvělými diváky, fantastické šipky – to je přesně to, co hráč jako já potřebuje a chce,“ říká Benecký pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Kudy vedla cesta na mistrovství?

Přes východoevropskou kvalifikaci v Budapešti, na které bylo nějakých čtyřicet hráčů, z toho devět Čechů, a z těch všech postupoval jediný. Přešel jsem i přes jednoho z nejlepších Maďarů, který měl za stavu 5:5 dva hody na vítězství, jimiž mohl rozhodnout. A ve finále mě pak čekal spoluhráč z týmu Karel Sedláček – první Čech, jenž obdržel profi kartu, toho jsem porazil 6:2.

Lidovky.cz: Karel Sedláček alias „Zlej Kája“ v minulých třech letech startoval na mistrovství světa dvakrát, což jen potvrzuje váš úspěch. Bylo hodně těžké dotáhnout to do vítězného konce?

Na Karla jsem si strašně věřil, šel jsem proti němu s tím, že nemám co ztratit. Zvládal jsem to docela dobře. Až když jsem naposledy zavřel, teprve potom to na mě všechno dolehlo. V tu chvíli bych snad nedokázal odhodit šipku, ale během zápasu jsem byl úplně klidný.

Lidovky.cz: Je vám jednadvacet, zatímco většině hráčů na MS bývá přes třicet a legendám i přes čtyřicet. Budete tam nejmladší?

Nejmladší určitě nejsem, protože se kvalifikoval i jeden klučina, který odehrál pouze druhou polovinu turnajů na Developmentu (turnaje hráčů do 23 let) kvůli tomu, že mu v té první půlce ještě nebylo šestnáct let, což je kritérium pro účast. Nejsem si jistý, jestli to je historický rekord, ale určitě patří k těm nejmladším.

Lidovky.cz: Kdy jste se šipkami vůbec začínal?

Ke hře na elektronických terčích (s plastovými hroty) jsem se dostal v devíti letech. Děda hrával a pořádal turnaje v místní hospůdce u nás v Rudníku, občas mě bral s sebou, a tak jsem to zkusil. Zahrál jsem si vždycky jedno dvě kola a vypadl jsem, což se táhlo tak pět let. Pak se to přehouplo na vítěznou vlnu, najednou se mi dařilo a začal jsem objíždět stále větší turnaje, přičemž jsem se na grandech nebo mistrovství republiky umisťoval v první dvacítce. V roce 2016 jsem přešel na steely (s ocelovými hroty na sisalové terče), začal jezdit na prestižní turnaje v Kuksu, vyzkoušel jsem jeden z největších turnajů Evropy Czech Open, a ten juniorský jsem dokonce zázračně vyhrál. Od té doby tak nějak na steelové scéně válím.

Lidovky.cz: A jak vaši zálibu brali máma s tátou? V Česku šipky stále mají punc hospodského sportu, což rodiče neradi vidí.

Samozřejmě mě podporovali, hlavně mamka, se kterou teď žiju. O Vánocích jsem vždycky dostal nový terč a další vybavení. Nebylo to tak, že by mi za pětku ve škole zakázali jet na turnaj. Zároveň si ale mamka ještě úplně neuvědomuje, o co jde, kam jsem se to dostal, pro ni je turnaj jako turnaj. (směje se) Určitě jsou ale na mě pyšní.

Lidovky.cz: Kolik hodin trénujete?

Musím přiznat, že před kvalifikací jsem na to trochu kašlal, moc jsem neházel, třeba jen dvacet minut obden. Teď před mistrovstvím jsem ale u terče stál každý den čtyři až pět hodin a mrskal jsem tam jednu šipku za druhou. Takové tempo je už ale moc, bolí mě pak z toho kolena a loket.

Lidovky.cz: Jaký máte průměr na tři šipky?

V soutěžích to bývá 80 až 85. Samozřejmě občas spadnu třeba až k sedmdesáti, ale někdy se mi povede i kolem devadesáti, což se dařilo i teď v Budapešti v semifinále a finále kvalifikace. Vím, že takhle vysoko umím zahrát.

Lidovky.cz: Jakých soutěží se účastníte?

Jezdím všechno, co se dá, i po Evropě do Německa nebo Anglie. Převážně to jsou turnaje Development Tour do 23 let. Právě týden před kvalifikací MS jsem byl v Německu, kde jsem se ze šesti turnajů dostal dvakrát do semifinále, což je pro Čecha velký úspěch. To mohl být odrazový můstek, aby se mi pak ta Budapešť povedla. Dostal jsem se mentálně na takovou úroveň, že mi bylo jedno, koho dostanu, i když tam bylo mnoho ostřílených borců.

Lidovky.cz: Účast na zahraničních turnajích je asi finančně docela náročná, že?

Bez sponzorů bych to na současnou úroveň nemohl dotáhnout. I šipky jsou finančně dost náročné, protože si musíte zaplatit letenky, ubytování, startovné. Moje sezona vyjde zhruba na 150 až 220 tisíc korun, přičemž hlavní položku dělá právě startovné, které může být v přepočtu třeba i 15 tisíc.

Lidovky.cz: Odpovídají tomu výdělky?

Třeba na Development Tour se dají vydělat pěkné peníze, když je člověk

šikovný. Ale například v kvalifikačních turnajích Q-School je cenou pouze profi karta, která vás pak sice opravňuje objíždět vyšší turnaje za větší prize money, ale v případě neúspěchu si neodnesete vůbec nic.

Lidovky.cz: Jak dokážete zahraniční turnaje skloubit s prací?

Dělám elektromontéra na zkrácený úvazek, abych měl čas trénovat. Firma mi vychází vstříc, takže když mám turnaj, můžu na něj odjet, což je pro mě priorita. Zatím to takhle funguje.

Lidovky.cz: Na MS v prvním kole vyzvete Ryana Joyce, světového hráče číslo 38. Může být výhoda nastupovat do takového turnaje jako prakticky neznámý? Studují se hráči navzájem, kdo jak hraje, jaké má nervy?

Takoví hráči už dávno neřeší, proti komu stojí, a snaží se za každou cenu zahrát svoje nejlepší šipky. Ale mně hraje do karet, že jsem poměrně ve stejné situaci, jako jsem byl v Budapešti proti Karlu Sedláčkovi – to Joyce mě musí porazit, mně o nic nejde, můžu jenom překvapit. Mělo by se mi tedy hrát poměrně snadno, záleží, jak mě pohltí atmosféra. Když ji zvládnu ustát, jsem schopný ho porazit, pokud ne, tak je vymalováno.

Lidovky.cz: S Joycem hrál i na loňském MS Sedláček, když padl až v rozhodujícím pátém setu. Dal vám nějakou radu?

Tohle se nedá poradit, do toho zápasu se musí dostat hráč sám a poznat, co mu vyhovuje a co naopak nevyhovuje soupeři. Většinou to je o zrychlování a zpomalování tempa, ale já tyto věci nemám moc rád.

Lidovky.cz: Mentální stránka je u šipek hodně důležitá. Udělal jste si nějakou speciální přípravu?

Určitě to člověk musí mentálně zvládnout, ale tohle patří mezi věci, s nimiž se musím poprat až přímo na místě, takhle dopředu je to strašně těžké. Sepsal jsem si na papír pár věcí, které by mě mohly překvapit, abych s nimi počítal, ale každý zápas je jiný a může se tam stát něco jiného, a buď mě to rozhodí, nebo ne, to teprve uvidíme.

Lidovky.cz: Máte možnost se před samotným zápasem rozházet a nasát atmosféru?

To ano. Do haly přijedu tři hodiny před zápasem, můžu se rozcvičit v tréninkových místnostech a budu si moct hodit šest nebo devět šipek přímo na pódiu, ještě než přijdou diváci. Pak nás zase zavřou do zákulisí, kde proběhnou během první hodiny nějaké rozhovory a focení a dvě hodiny budu mít na přípravu.

Lidovky.cz: Na jaký výsledek si věříte?

Převážně si říkám, že si to zažiju a uvidím, ale zároveň vím, že když porazím Joyce, čeká mě ve druhém kole Mervyn King, na kterého si hodně věřím. Podle mě hraje Joyce momentálně lépe. Ale uvidíme, jak to půjde.

Lidovky.cz: I vzhledem ke svému mládí určitě nebudete chtít zůstat u jediné účasti na MS. Jaké máte další ambice a sny?

Jednoznačně chci získat profi kartu, o niž se bude hrát v lednu, od toho se bude vše odvíjet. Pokud se mi to povede, budu objíždět turnaje Player Championship a hrát s těmi nejlepšími celé dva roky. Případně budu muset ještě rok počkat a sbírat zkušenosti na Development Tour a Challenge Tour.